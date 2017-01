Galau darf nicht nach Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch die AfD im Bundestagswahlkampf mitmischen. Anders als erwartet, bewirbt sich in Oberhavel aber nicht der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Andreas Galau aus Hennigsdorf um das Direktmandat, sondern der AfD-Ortsverbandsvorsitzende von Birkenwerder, Christian Schmidt.

Galau hatte beim Nominierungsparteitag am Wochenende im Lehnitzer Kulturhaus zwar seinen Hut in den Ring geworfen. Seine Ambitionen zerschlugen sich aber schon im ersten Wahlgang. Mit 40 zu 21 Stimmen sorgte Schmidt sofort für klare Verhältnisse. Galau blieb konsterniert zurück und zeigte sich irritiert darüber, dass Schmidt, der als Beisitzer ebenfalls im Kreisvorstand der AfD sitzt, ihn trotz entsprechender Nachfragen nicht über seine Kandidatur informiert habe. "Das muss man auch nicht. Wir haben demokratisch gewählt", verteidigte sich Schmidt, der Galaus Erklärung widersprach: "Er hat sich bei mir nicht nach einer möglichen Kandidatur erkundigt."

Miteinander gesprochen haben beide nach dem Parteitag noch nicht wieder, versicherten sich aber gegenseitig ihre Unterstützung. Schmidt attestierte Galau "hervorragende Arbeit im Landtag". Es sei aber besser, die Aufgaben in Bund und Land auf mehrere Schultern zu verteilen. Galau sagte, es gebe zwischen ihm und Schmidt keine inhaltlichen Differenzen. "Die Partei wird Christian Schmidt unterstützen."

Schmidts Nominierung macht jedoch deutlich, dass die hiesige AfD-Basis einen polarisierenden Wahlkampf mit den nationalkonservativen Kernthemen der Partei erwartet. In seiner Bewerbungsrede hatte der 44-jährige unverheiratete Familienvater von zwei Kindern erklärt, Deutschland solle wieder zu der "Heimat werden, die unsere Eltern und Großeltern ersonnen haben". Der Islam gehöre zu dieser Heimat nicht und werde auch nie dazugehören. Es dürfe nirgendwo länger "No-Go-Areas" geben. "Unsere Außengrenzen müssten gesichert werden, nicht unsere Weihnachtsmärkte".

Galau hatte in seiner Bewerbungsrede eher rationale Themen angesprochen: den Ausbau der B 96 und der Autobahn 14, die Zukunft der Wasserwege in der Region, Probleme Erneuerbare-Energien-Gesetz und bei der Vergabe von Fördermitteln durch Bund, Land und EU. Nach der Abstimmung räumte er ein, offenbar die falschen Akzente gesetzt zu haben. "Die emotionalen Themen haben wohl mehr überzeugt", sagte Galau.

Parteipolitische Konsequenzen will er aber nach seiner deutlichen Niederlage nicht ziehen und Kreisvorsitzender der AfD in Oberhavel bleiben. "Ich glaube nicht, dass ich ein Problem in der Kreispartei habe. Schmidt hat viele Stimmen von Mitgliedern aus dem Havelland bekommen." Er selbst habe es nicht geschafft, die Mitglieder aus Oberhavel zu mobilisieren, "auf die ich mich verlassen kann". Galau, ein früherer Republikaner, sagte, dass der Parteitag gezeigt habe, dass die AfD mit 110 Mitgliedern in Oberhavel keine familiäre Vereinigung mehr sei, sondern eine Partei, die erwachsen werde. "Da kommen dann auch solche Auseinandersetzungen vor."

Schmidt kündigte nach seiner Wahl einen offensiven Wahlkampf an. Mit einem Bus will er durch den Landkreis touren.