Neue Mitarbeiter im Amt Gransee

Gransee (GZ) Das Personal-Karussell des Amtes Gransee hat wieder an Fahrt aufgenommen. Vor allem, weil seit Jahren Beschäftigte in den Ruhestand wechseln oder sich darauf vorbereiten, sind Fachbereiche sorgfältig umstrukturiert worden. Wichtigste Personalie: Fachbereichsleiter Manfred Richter geht in zwei Jahren in den Ruhestand - Nico Zehmke wird sein Nachfolger.

VerstĂ€rkt die Reihen der Amtsmitarbeiter: Susanne Ludwig arbeitet in der Abteilung Ordnung, Kita, Schulen. © MZV

Nach den Worten des Amtsdirektors Frank Stege werde aber strikt an dem Prinzip festgehalten, dass alle Mitarbeiter eine 35-Stunden-Arbeitswoche haben. 33 Mitarbeiter zählt das Amt zurzeit, "genau genommensind es 32,5 Vollzeitstellen", erläutert er.

In den Ruhestand wechselte bereits Dagmar Ungewiß. Jörg Grunwald und Gisela Behrend nutzen das Modell der Altersteilzeit-Regelung. Mit anderen Worten, drei verdienstvolle Kollegen haben sich aus dem Amt verabschiedet. "Sie hatten sich sehr gut eingebracht, und dafür geht ein herzlicher Dank an sie", merkt Stege an. Ersetzt werden die drei Mitarbeiter nicht direkt - die Aufgaben werden im Rahmen einer Neuausrichtung der Bereiche anders verteilt. Grunwald hatte beispielsweise die Themen Jagdrecht und strategische Planung bearbeitet. Kerstin Funke werde künftig Jagdrecht mitbetreuen, außerdem im Sektor Liegenschaften mitarbeiten. Allerdings sind drei neue Mitarbeiter eingestellt worden: Susanne Ludwig, Michél Müller und .Mathias Feiler.

Um Friedhöfe und Grünflächen kümmert sich nun Sebastian Honl. Torsten Gaeth wird sich in der Abteilung Bauen und Planen mit den Themen Bewirtschaftung von Gebäuden, zum Beispiel den Gemeindezentren, und die kommunalen Straßen beschäftigen. Er wird auch als Nachfolger von Henry Fanslau aufgebaut. In diesem Zusammenhang sei zu betonen, dass der Amtswirtschaftshof in seiner Arbeit noch effektiver werden soll - angestrebt werde eine Modernisierung der Arbeitsabläufe, erläutert der Amtsdirektor.

Bewährt hat sich nach seinen Worten die Leitung der Abteilung Bauen und Planen durch Nico Zehmke. Weil er aber langfristig Fachbereichsleiter Manfred Richter ersetzen wird, hat nun Roswitha Suckrow den Posten übernommen. Hoch- und Tiefbau obliegen zudem künftig Mathias Feiler, Michél Müller konzentriert sich ab Ende Januar ausschließlich auf den Bereich Tiefbau. Eine Verstärkung soll es außerdem in der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen geben. Susanne Ludwig werde sich als neue Mitarbeiterin um die Belange des Kita-Bereiches kümmern, erläutert Stege. Abteilungsleiterin bleibt selbstverständlich Karin Schröder.

Auch die Abteilung Finanzen verfügt über eine neue Chefin: Christina Rist hat den Posten übernommen. Unter ihrer Ägide fungiert Melanie Kunkel als Kassenleiterin. Über den Haushalt beugen sich Ariane Gohs, die Gleichstellungsbeauftragte, und Britta Laux. Die Steuern hat Jennifer Hänsch im Blick.

Bereits jetzt wird Kati Eschner zurück erwartet, die in der Babypause ist und das Gebäudemanagement übernehmen wird.