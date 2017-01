Chorleiterin bereitet ihren Abschied vor

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Chorsingen ist mein Leben, aber nun habe ich das Bedürfnis, mich stärker meiner Familie widmen zu können", ist ein Grund, weshalb die 73-Jährige zu Beginn der Sommerferien "den Staffelstab an einen Jüngeren" übergeben möchte. Dann wird die studierte Musiklehrerin 50 Jahre lang als Chorleiterin gewirkt haben. Ihre Motivation für dieses Durchhaltevermögen erklärt sie damit, dass "es spannend ist, mit Menschen zusammen zu arbeiten, die sich der Chormusik widmen, mit ihnen gemeinsam ein Ziel zu erreichen und dabei auch mal an die Grenzen zu gehen."

Angefangen hatte Inka Hettfleisch in Storkow gemeinsam mit ihrem 1993 verstorbenen Ehemann, dem Musiklehrer Karl Hettfleisch, mit der Leitung des Schulchores. 1970 kam es auf Initiative von Erika May mit rund 25 Mitgliedern zur Gründung des Stadtchors Storkow, der 1990 als Verein den heutigen Namen erhielt. "Wir haben immer Vielseitigkeit angestrebt", so die passionierte Chorleiterin.

Das betrifft in erster Linie deutsche und internationale Volkslieder. Zu den erfolgreichsten und bis heute noch fast bei jedem Konzert gern gesungenen und vom Publikum gern gehörten Titeln zählen das tschechische Lied "Tschedrik", das deutsche Lied "Drei Gans im Haberstroh", das polnische, gesangstechnisch sehr anspruchsvolle "Hochzeitslied" und das afrikanische "Siya hamba", das durch Percussionsinstrumente eine besondere emotionale Wirkung entfaltet.

Wichtige Höhepunkte im Chorleben waren Auftritte an anderen Orten. Mehrfach nahm der Storkower Stadtchor zu DDR-Zeiten an den Arbeiterfestspielen teil. Als Singgemeinschaft gab es Konzerte zur Chorolympiade in Bremen und Graz. Bei Leistungsvergleichen in der Konzerthalle Frankfurt (Oder) erreichten die Sängerinnen und Sänger mit ihrer Leiterin die Oberstufe "gut".

In Storkow selbst fanden als jährliche Höhepunkte ein Weihnachtssingen und ein Sommersingen statt, bei denen jeweils die Zuhörer eingeladen waren, einige Lieder kräftig mitzusingen. Ein besonderes Kapitel im Chorleben stellt die seit 2004 bestehende Partnerschaft mit dem Ignaz-Paderewski-Chor aus dem polnischen Szamocin dar. Mitglieder beider Chöre haben sich als Projektchor "Amicale" zusammengetan.

Geplant ist, dass das diesjährige Sommersingen auf der Burg Storkow am 16. Juli, 15 Uhr, Inka Hettfleischs Abschiedskonzert sein soll. Nach alter Tradition werden sich wieder Gastchöre beteiligen. Barbara Bonk vom Chorvorstand nennt den Löcknitzchor Grünheide und den Männerchor Beeskow. "Aber diesmal wird es bei zwei Chören bleiben, diesmal sind wir als Singgemeinschaft die Wichtigsten und übernehmen den Hauptteil", hebt die Choristin, die seit 1986 dabei ist, die Besonderheit dieses Konzerts hervor.

Die Vorbereitungen beginnen schon jetzt in Zusammenarbeit mit Bläsern aus Fürstenwalde. Neu einstudiert wird dazu unter anderem ein Berliner Potpourri. Auch die Teilnahme des Projektchors "Amicale" am Chorfest im Juni in Finsterwalde muss vorbereitet werden. Kleinere

Auftritte wird es bis zum Sommersingen noch im Rahmen des Sängerkreises Oder-Spree in Müllrose, Rauen und in Beeskow zum Altstadtfest geben.

"Wenn die uns vertraute Chorleiterin aufhört, werden auch einige Mitglieder aufhören, die etwa im gleichen Alter mit ihr sind", weiß Barbara Bonk. "Aber die Jüngeren wollen unbedingt weitermachen."

Nun beginnt die Suche nach einem würdigen Nachfolger. Es ist schon eine Probe mit einer jungen Storkowerin vereinbart. "Wir müssen dabei einfach sehen, ob die Chemie stimmt", so das Vorstandsmitglied. "Wenn nicht, dann werden wir weitersuchen, was für Inka bedeutet, dass sie erst einmal weitermachen muss."