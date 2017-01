artikel-ansicht/dg/0/

"An das Hochwasser 1947 kann ich mich selbst nicht erinnern", erzählt die Seelowerin. "Ich war noch Kind und erst sechs Jahre alt. Aber immer ein guter Zuhörer, und davon möchte ich berichten." Ihre Familie, sie ist die Tochter des Buchhalters Erich Dohse, wohnte bis 1945/46 in Fürstenwalde/Spree. "Mein Vater ist damals immer von Fürstenwalde mit dem Handwagen zu Fuß bis Altlangsow gezogen, um für uns mühsam ein Zuhause zu schaffen. Und zwar auf dem Grundstück meines Onkels, der im Westen geblieben war. Das stand hinter der Bahnunterführung zwischen Neu- und Altlangsow."

Dann kam das Hochwasser und vernichtete wieder alles so mühsam Aufgebaute. Mit dem letzten Treck, der vorbei kam, musste die Familie Dohse dann auch ihr Gehöft, eine ehemalige Gärtnerei, verlassen. "Es war abends und stockdunkel. Meine Mutter war beim Brot backen", gibt Karin Netzel die Erinnerungen ihres Vaters weiter. "Mit den nötigsten Habseligkeiten und dem Brotteig wurden wir auf ein Fuhrwerk verfrachtet. Mein Bruder, damals drei Jahre alt, landete im Teig."

In Seelow, in der Breiten Straße, fand die Familie für die nächste Zeit eine Unterkunft. Erich Dohse ist dann täglich entlang der Bahnstrecke nach Langsow gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Inzwischen hatte er von Freunden aus Fürstenwalde ein Schlauchboot bekommen und konnte vom Bahndamm aus zum Haus rüber paddeln.

Auf den vom Vater im März 1947 aufgenommenen Bildern ist gut zu erkennen, dass das Wasser im Haus in Altlangsow bis zum Fensterbrett stand. "Es soll wohl die tiefste Stelle in dieser Gegend gewesen sein. Als Kinder haben wir das alles noch nicht so wahrgenommen. Später sieht man das aber anders", erzählt Karin Netzel. "Das Oderbruch ist meine Heimat und ich fahre oft und gerne an die Oder bei Güstebieser Loose, auch im Winter. Denn dort kommt man sehr gut bis ans Ufer. Und wenn dann der Wasserstand hoch ist oder das Eis der Oder aufgebrochen werden muss, dann macht man sich schon so seine Gedanken, denkt an die Gewalt des Wasser und hofft, dass nichts Schlimmes passiert."

