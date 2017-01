Ein Kunstwerk, das aufregt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Kunst liegt im Auge des Betrachters, heißt es gemeinhin. Ob etwas schön ist, anregt oder gar aufregt, darüber gehen die Geschmäcker auseinander. Bei der großen Zahl der Skulpturen und Plastiken, die in Eisenhüttenstadt auf Plätzen und entlang von Wegen stehen, dürfte das Urteil wohl größtenteils einhellig sein: Sie fügen sich wunderbar in die Umgebung, sind ein besonderer Hingucker und laden dazu ein, sich an der Schönheit zu erfreuen.

Und dann gibt es die Kunstwerke, an denen sich die Geister scheiden, die aufregen oder ganz und gar verärgern. Eine Frau drückte sich vor einiger Zeit bei einer Einwohnerversammlung zu der Arbeit von Thomas Wrobel vor dem "Netto" in der Fröbelringpassaage so aus. "Die drei Kunstwerke vor dem Netto sind kein Aushängeschild für die Stadt. Das sind verrostete Blechplatten. Das ist reif für den Hochofen."

Da wird die Arbeit des Leipziger Künstlers mit dem schlichten Titel "1 von 3" sicherlich nicht landen, es sei denn, der Künstler gibt seine Zustimmung. Und auch der Standort wird sich wohl nicht ändern. Darauf machte Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnungsverwaltung aufmerksam. Die Arbeit sei im Rahmen des 4. Metallurgie-Pleinairs im August 2000 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Stadt und Werk entstanden, der Stadt überlassen worden mit der Auflage, es auch im Stadtgebiet aufzustellen. "Die Eigentumsrechte liegen weiter beim Künstler, auch wenn das Kunstwerk umgestellt werden soll", sagte Martina Harz. Die Stadt kann darüber nicht einfach frei verfügen. Der Rost sei gleichsam Bestandteil der Arbeit, soll das Fortschreiten zeigen.

Die Stahlwürfel sollen nicht nur zeigen, wie aus verschiedenen Blechen und dem Eichenholz ein Ganzes wird. Auch der Ort spielt eine Rolle, wie es in der Erklärung zu dem Kunstwerk heißt, an dem die Stahlwürfel "wie bestellt und nicht abgeholt platziert wurden". Was Thomas Wrobel will, drückt er so aus: "Ein Dialog entsteht, in dem sich der Betrachter einmischen darf."