Salonorchester und Sopranistin begeistern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543657/

Orchestermitglied Katrin Zimmermann führte durch das Programm und unterhielt mit lustigen Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des Künstlers. Mit beschwingten Melodien spielte das Orchester Ausschnitte wie etwa "An der schönen blauen Donau" aus der Oper "Hänsel und Gretel" oder den "Einzugsmarsch" aus der Operette "Der Zigeunerbaron".

Die charmante erfolgreiche Berliner Sopranistin Carola Reichenbach präsentierte als Gesangssolistin Ausschnitte unter anderem aus der Operette "Der Zigeunerbaron" "O habet acht..." oder auch aus der Operette "Der Vogelhändler" das Lied "Schenkt man sich Rosen in Tirol...". Am Freitag wartet im Kulturhaus der nächste Höhepunkt. Um 17 Uhr wird das Musical "Die Schneekönigin" aufgeführt, Karten in der Touristinformation Seelow und an der Tageskasse.