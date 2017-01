Ã„rger Ã¼ber Schmutz rund um Bahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Verlottert und vermüllt" - so bewertet Manfred Brosig den Bahnhofsvorplatz von Bad Freienwalde. Für Gäste, die mit der Bahn in die Kurstadt kommen, stelle dieser Anblick keine Willkommenskultur dar. "Wir sieht das den aus?", fragte der Bad Freienwalder. Es müsse sich jemand in der Stadt dafür verantwortlich fühlen und den Müll entfernen, forderte Manfred Brosig, zumal die Stadt den Bahnhof gekauft habe.

Auch das ehemalige Bahnwärterhäuschen mit den zerschlagenen Fensterscheiben und dem verrotteten Dach sei nicht gerade ein Aushängeschild.

Darüber hinaus machte Manfred Brosig "am heißen Draht" der Märkischen Oderzeitung seinem Ärger darüber Luft, dass in Sichtweite des Bahnhofs große Plakate für den Grenzmarkt auf der polnischen Seite werben.

"Ich finde, so etwas gehört sich nicht", sagte Manfred Brosig. "Wir wollen doch, dass die Leute in Bad Freienwalde bleiben und sie nicht gleich wieder wegschicken", betonte er.

Bisher werde der Bahnhofsvorplatz im Rhythmus der Straßenreinigung regelmäßig gesäubert, sagte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos). Klagen über den Schmutz auf dem Pflaster sind auch häufig an sein Ohr gedrungen. "Sobald dort gebaut wird und Bewegung zu vernehmen ist, wird das aufhören", versichert der Bürgermeister. In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bau- und Ordnungsangelegenheiten am 16. Januar um 18 Uhr im Rathaus werden die Pläne der Stadt erstmals öffentlich vorgestellt, kündigte er an. "Wir haben schon in diesem Jahr etwas Geld für den Bahnhof eingeplant", sagte der Bürgermeister. Je schneller die Entscheidung fällt und die Baugenehmigung erteilt wird, desto zügiger könne die Stadt mit dem Umbau beginnen. Wenn alles reibungslos verläuft, könnten die Bauarbeiten im Juni beginnen.

"Sobald wir das Quartiermanagement eingesetzt haben, werden wir auch das Müllproblem in den Griff bekommen, ist sich Ralf Lehmann sicher.

Das Plakat mit der Werbung für den Polenmarkt sei auch der Stadt ein Dorn im Auge, bestätigte der Bürgermeister. Er nehme aber die Anfrage zum Anlass, um zu überprüfen, ob das große Plakat mit der Gestaltungssatzung der Stadt übereinstimmt.

Inhaltlich dürfe er keinen Einfluss ausüben. "Wir befinden uns im Raum der Europäischen Union an der deutsch-polnischen Grenze, wollen den freien Warenverkehr und gute Beziehungen zu unserem Nachbarland", betonte Bürgermeister Lehmann. Zudem sei das Gebäude, an dem das Plakat prangt, erst kürzlich verkauft worden. Dem Eigentümer könne er nicht verbieten, ein solches Plakat aufzuhängen, erklärte der Bürgermeister.