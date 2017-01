Bibliothek braucht UnterstÃ¼tzung

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf (MOZ) 9000 Bücher stehen in den Regalen, zudem Zeitschriften, einige Videos und Kassetten. Und ständig kommen aktuelle Exemplare dazu. Die kleine Bibliothek kann sich sehen lassen. Sie ist liebevoll eingerichtet, hat sogar eine Kuschelecke, die zum Schmökern einlädt. Doch der Andrang von Leseratten hält sich in Grenzen, was wohl auch den verkürzten Öffnungszeiten geschuldet ist. Immer montags - in den geraden Kalenderwochen von 15.30 bis 17.30 Uhr und in den ungeraden Wochen von 16.30 bis 17.30 Uhr - ist Elisa Neitsch für Lesefreunde da. "Ich mache diese Arbeit ehrenamtlich, weil ich Freude an Büchern habe, aber mehr Zeit kann ich nicht aufbringen", sagt die 28-Jährige. Deshalb sucht die Heinersdorferin händeringend Verstärkung für ein bis zwei Stunden in der Woche. Interessierte können sich bei Elisa Neitsch in der Bibliothek, die sich in der Straße der Jugend 5, Zufahrt Hortgebäude, befindet, melden.