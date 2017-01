Kugelschreiber fÃ¼r den guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 700 Euro haben Studenten der Europa-Universität Viadrina am Dienstag der Kinderhilfe gespendet. Der Verein steht Familien mit krebs- oder schwerkranken Kindern zur Seite und betreibt auch in Frankfurt eine Kontakt- und Beratungsstelle.

Freude am Helfen: Im Kreis seiner Kommilitonen übergibt Florian Kirmes den Spendenscheck an Anja Gumprecht von der Frankfurter Beratungsstelle des Vereins Kinderhilfe. Die revanchiert sich mit einem Kinderbild, gemalt von ihrer Tochter.

"Für uns ist diese Spende eine große Hilfe", sagt Anja Gumprecht vom Verein Kinderhilfe. Seit zweieinhalb Jahren berät und begleitet die Heilpädagogin in Frankfurt Familien, deren Kinder an Krebs erkrankt sind oder unter einer anderen schweren Krankheit leiden. 700 Euro haben Studenten der Europa-Universität Viadrina dem Verein am Dienstag übergeben.

Im Rahmen eines Englisch-Business-Kurses haben sie das Projekt "viaPens - for children in need" konzipiert. "Wir haben bunte Kugelschreiber mit einem Touch-Element für Smartphones und ähnliche Geräte produzieren lassen und diese an das Lehrpersonal der Universität und unsere Kommilitonen verkauft", sagt Florian Kirmes. Ursprünglich sollte die Projektarbeit die Studenten für die Probleme und Abläufe in wirtschaftlichen Unternehmungen sensibilisieren und einen Einblick in die Koordination von Gruppenarbeiten geben. "Doch es tat sehr viel mehr als das", sagt Esra Bektas, "es hat unsere Freude am sozialen Engagement geweckt." Denn von Anfang an war klar, dass mit dem Erlös ein guter Zweck unterstützt werden soll. Dabei war es den Studenten wichtig, Kindern in Not zu helfen und eine lokale Institution zu fördern - so kamen sie auf die Kinderhilfe. "Wir alle studieren hier an der Europa-Universität und wollten daher der Stadt im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas zurückgeben", sagt Florian Kirmes.

In der Frankfurter Beratungs- und Kontaktstelle werden derzeit ungefähr 15 Familien betreut. Vor gut einem Jahr haben Anja Gumprecht und ihre Kollegin Julia Schulz den Geschwistertreff "Und ich?!" ins Leben gerufen, bei dem einmal im Monat die Geschwister der kranken Kinder im Mittelpunkt stehen. "Sie sind diejenigen, die im Familienleben ein wenig an den Rand gedrängt werden. An diesem Tag gehen wir auf ihre Wünsche und Themen ein", sagt Anja Gumprecht. In den Geschwistertreffs gehe es um Spaß und Unbeschwertheit, aber auch darum, den Kindern einen eigenen Weg aufzuzeigen, ohne über die Krankheit ihres Bruders oder ihrer Schwester definiert zu werden.

Anja Gumprecht spricht aus eigener Erfahrung: Eines ihrer Kinder war vor einigen Jahren schwer krank. "Andere reagieren auf die Diagnose schockiert, im Grunde kann niemand damit umgehen", erinnert sie sich. Bei der Kinderhilfe habe sie sich aufgefangen und verstanden gefühlt - dieses Gefühl will sie heute anderen Betroffenen vermitteln.

Der Verein Kinderhilfe entstand 1983 aus einer Selbsthilfegruppe betroffener Eltern, berichtet Pressesprecherin Birgit Wetzig-Zalkind. Oft müssten die Kinder wochenlang in der Klinik liegen. "Da aber nur die wenigsten Eltern aus Berlin kommen oder sich ein Hotel leisten können, stellen wir Wohnungen in der Nähe des Campus Virchow-Klinikum der Berliner Charité, zur Verfügung." Hinzu kommen Nachsorgeangebote, Elterntreffen und Beratungen.

Die Beratungsstelle der Kinderhilfe, Am Marktplatz 3, hat dienstags, von 12 bis 14 Uhr, und donnerstags, von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Weitere Termine können unter 0152 32718635 vereinbart werden. Die nächsten Geschwistertreffs finden am 14. Januar und am 25. März statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich.