RotbÃ¤ckige FrÃ¼chte mit Auftritt zur GrÃ¼nen Woche

Wesendahl (MOZ) Evelina ist dabei, wenn am 20. Januar in Berlin die Internationale Grüne Woche beginnt. In der Blumen- und Brandenburghalle werden die knackigen Früchte, die im vergangenen Jahrzehnt von Wesendahler Plantagen aus einen Eroberungszug in alle wichtigen deutschen Obstanbaugebiete angetreten haben, wieder verteilt.