Arbeitsschutz an Bienen und Behausungen

M√ľncheberg (MOZ) Am Donnerstag ist für die Teilnehmer des Volkshochschulkurses "Imkern leicht gemacht" das Thema Arbeitsschutz bei der Arbeit an den Bienen und Bienenbehausungen angesagt. Darüber und über die nötigen Gerätschaften sowie Anschaffungskosten wird in dem um 18.30 Uhr im Gebäude der Oberschule, Bergmannstraße 18, Raum 022, beginnenden Seminar informiert. Kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle hofft man, vermeiden zu können.