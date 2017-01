Dobrindt klopft Details fÃ¼r Pkw-Maut fest

artikel-ansicht/dg/0/

Seit sich Anfang Dezember Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit der Europäischen Kommission auf einen Kompromiss in Sachen Pkw-Maut geeinigt hat, wird am Infrastrukturabgabegesetz gearbeitet. Ursprünglich sollte das noch 2016 fertig sein, nun soll es im Januar etwas damit werden. Um Details wird gerungen, was Veränderungen im bisher Bekannten mit sich bringen kann. Eigentlich gibt es das Gesetz schon, beschlossen 2015. Doch ging Brüssel dagegen vor. Zu offensichtlich diskriminierte es Ausländer, was in der EU verboten ist. Schließlich sollten deutsche Autofahrer exakt den Betrag bei der Kfz-Steuer erstattet bekommen, den sie zuvor für die Maut zahlen mussten.

Das gilt weiter für alle, die ein Auto fahren, das nach den Abgasnormen Euro 5 oder schlechter eingestuft ist. Wer ein Wagen mit Euro 6 fährt, bekommt sogar mehr bei der Kfz-Steuer erstattet, als er an Maut zahlen muss. Darüber dürfen sich - sofern das Gesetz tatsächlich nach der Bundestagswahl in Kraft tritt - immer mehr Autobesitzer freuen: Schließlich entsprachen 2015 nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes erst 73,2 Prozent der verkauften Neuwagen der Norm Euro 6, 2016 waren es bereits 98 Prozent. Die Steuerzahler in ihrer Gesamtheit subventionieren damit den Neuwagenkauf.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist es auch, das die deutschen Fahrzeughalter über die Höhe der Maut informiert. Vom Zoll dagegen kommt der Bescheid über die Kfz-Steuer, die grundsätzlich geringer als bisher ausfällt.

Ausländische Autofahrer sollen Vignetten an Tankstellen oder im Internet erwerben. Für sie hat die EU-Kommission durchgesetzt, dass es nicht drei, sondern nun fünf verschiedene Stufen für die Zehntages- und Zweimonatsvignette gibt. Hier geht es erneut um die Abgasnorm: So können zehn Tage deutsche Autobahn einen Ausländer 2,50 Euro oder auch 20 Euro kosten. Wobei auch hier gilt: Je mehr sich Euro 6 in der EU durchsetzt, umso weniger nimmt der Bund ein.

Diese Auswirkungen von Euro 6 bei In- und Ausländern waren die Begründung dafür, wie das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft gerade ausgerechnet hat, dass die Maut dem Staat gar keine Einnahmen mehr bringen dürfte, sondern Zusatzkosten von bis zu 50 Millionen Euro. Das hat das Dobrindt-Ministerium am Dienstag zurückgewiesen - man rechne mit "Nettoeinnahmen von ausländischen Fahrzeugen" von jährlich 500 Millionen Euro.

Das mag der ADAC nicht so recht glauben. Sprecher Andreas Hölzel fordert endlich Transparenz. Bevor das Gesetz verabschiedet werden könne, müsse man doch wissen, was an Gewinn herauskomme. Und nach der Überkompensation bei Euro 6 könne das nur noch weniger sein als schon zuvor. "Warum werden Euro-6-Fahrzeuge gefördert, wenn es doch gar keine anderen mehr zu kaufen gibt?", fragt sich Hölzel. Und er verweist darauf, dass die Entlastung im Kraftfahrzeugsteuergesetz verankert werden soll, das vom Bundesfinanzminister verantwortet wird. Zudem stehe eine Bundestagswahl an. "Der Weg für die Maut ist bereitet. Wie eine neue Bundesregierung dann mit diesem Instrument umgeht, weiß heute keiner."

¦ Die Höhe der Maut hängt vom Hubraum und der Abgasnorm ab. Diesel mit Euro 3 oder schlechter müssen 9,50 Euro je 100 Kubikzentimeter zahlen, Benziner 6,50 Euro. Bei Euro 6 fallen nur 4,80 Euro beziehungsweise 1,80 Euro an. Zudem erhält man bei Euro 6 nicht nur die volle Maut zurück, sondern sogar noch mehr - zur Berechnung verwandt wird der Faktor 1,2.

¦ Wer einen Benziner mit 1,2 Liter Hubraum fährt, der die Abgasnorm Euro 6 erfüllt, muss eine Maut von 21,60 Euro zahlen. Der Bescheid über die Kfz-Steuer, die bisher 64 Euro beträgt, wird um 25,92 Euro ermäßigt.

¦ Um andere Beträge geht es, wenn man einen Diesel mit 2,0 Litern Hubraum und Euro 3 fährt. Hier werden eigentlich 190 Euro Maut fällig, da die Abgabe aber gedeckelt ist, schlagen 130 Euro zu Buche. Die werden von der Kfz-Steuer, die bisher 238 Euro beträgt, abgezogen.

¦ Wer einen Geländewagen mit Drei-Liter-Benziner nach Euro 6 hat, kommt auf 54 Euro Maut. Dank Umweltbonus werden 64,80 Euro von der Steuer in Höhe von 228 Euro abgezogen.