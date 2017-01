Erinnerung an alte Diabetes-Klinik

artikel-ansicht/dg/0/

In Hohen Neuendorf gibt es eine Richtlinie für die Aufstellung von Tafeln, die über wiederkehrende Gestaltungsmerkmale einen Wiedererkennungswert im Stadtbild haben sollen. Unterschieden wird in silbern glänzende unterlegte Gedenkstelen - wie am Länderinstitut für Richard Linde, Hildegard Knieß und Dr. Elisabeth Abegg, die Menschen vor den Nationalsozialisten gerettet haben - und Infostelen wie am alten Borgsdorfer Nelkenzuchtstandort, die in Farbtönen des Stadtlogos gehalten sind. Bei deren Enthüllung im September hatte der Stadtverordnetenvorsteher Dr. Raimund Weiland (CDU) bereits angekündigt, er könne sich weitere ähnliche Infos in den Stadtteilen vorstellen. Damals hatte er keine Beispiele genannt. Nun bringt die CDU-Fraktion einen Antrag in die nächste Stadtverordnetenversammlung ein. Demnach soll die Verwaltung beauftragt werden, mit dem Kreis in Kontakt zu treten und zu besprechen, ob eine Stele in Erinnerung an das alte Krankenhaus auf oder in der Nähe des Geländes errichtet werden kann, damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerate. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die ehemalige Herberge als Krankenhaus und bis in die 1990er-Jahre als Diabetes-Klinik genutzt und stand schließlich jahrzehntelang leer. Dokumente und Fotografien gebe es unter anderem im Stadtarchiv, so der Fraktionsvorsitzende Christian Wolff in der Antragsbegründung.

Wenn der Antrag angenommen werde, sei 2017 Zeit, die Bedingungen mit dem Kreis zu klären und die Stele 2018 zu realisieren, so Weiland. Er bedauere den für Hohen Neuendorf etwas überraschenden Abriss des alten Krankenhauses, gehe aber davon aus, dass der Kreis sich in punkto Stele konstruktiv zeigen wird.