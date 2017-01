"Jetzt habe ich Zeit fÃ¼r Menschen"

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben Zeit für Sie." Dieser Satz war und ist Kerstin Naujok-Kronawitt immens wichtig, deshalb hat sie ihn auch auf ein Fenster ihrer Tagespflege geklebt. Dieser Satz war es auch, der sie im Jahr 2015 in die Selbstständigkeit getrieben hat. Mit 50 Jahren begann für die dreifache Mutter aus Ossendorf im Amt Neuzelle ein neuer Lebensabschnitt. Da hat sie ihre "Tagespflege Kerstin" eröffnet, und zwar in ehemaligen Praxisräumen gleich neben dem Hotel Berlin in Eisenhüttenstadt. "Ich habe lange gesucht, bis ich etwas Passendes gefunden habe", erzählt Kerstin Naujok-Kronawitt. Immerhin benötigte sie 200 Quadratmeter Fläche für zwölf Tagespflegeplätze.

Auf der Suche war die heute 51-Jährige aber auch schon die Jahre davor, und zwar nach dem richtigen Beruf für sich. Zunächst hat sie im EKO als Facharbeiterin für Eisenbahntransporttechnik gearbeitet, zehn Jahre lang. 1993 war Schluss, da wurde ihr gekündigt, wie so vielen Frauen in dem Werk kurz nach der Wende. Sie ließ sich zur kaufmännischen Fachkraft ausbilden, doch eine Anstellung fand sie nicht. Also sattelte Kerstin Naujok-Kronawitt erneut um, wollte in der Pflegebranche aktiv werden und machte eine Ausbildung in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt. Es folgten Jobs im Altenheim und im häuslichen Pflegedienst, aber wirklich glücklich war sie damit nicht. "Man hatte nie Zeit für den Menschen, hetzte immer nur von Termin zu Termin." Hinzu kam ein - wie sie sagt - spätes Mutterglück. Doch ihr Mann in Schichten und sie auch? Das funktionierte nun nicht mehr.

Und so wuchs der Wunsch nach der Selbstständigkeit, den sie mit einem Pflegedienstleiter-Kurs befeuerte. "Aber wo sollte ich das Geld herbekommen?", fragt sie. Keiner wollte das Tagespflege-Projekt fördern - trotz eines Businessplanes, den Kerstin Naujok-Kronawitt mithilfe der IHK erstellt hatte. "Einen Kredit gab es von keiner Seite." Letztlich habe sie es ihrer Familie zu verdanken, dass sie nicht aufgegeben hat. "Die haben mich alle ermutigt, weiterzumachen." Ihr Mann nahm letztlich einen privaten Kredit auf, damit sie die angebotenen Räumlichkeiten an der Beeskower Straße mieten und umbauen konnte. "Wir haben fast alles selbst gemacht, bis auf die Bäder. Die müssen ja behindertengerecht sein und vielen Anforderungen entsprechen", erklärt sie.

Heute lächelt sie, wenn sie an die vielen Arbeitsstunden zurückdenkt, denn heute lebt sie ihren Traum. In den Räumlichkeiten der "Tagespflege Kerstin" werden durchschnittlich sieben Menschen pro Tag betreut - im Alter von 55 bis 102 Jahren. Einige haben Demenz, andere Parkinson, und manch einer ist psychisch krank. Von 8 bis 16 Uhr können sie sich von "Schwester Kerstin" oder ihren drei Mitarbeitern betreuen lassen. "Wir fördern unsere Gäste so gut es geht", betont die Unternehmerin. Mal wird Sport gemacht, mal gebastelt oder gespielt, mal gemeinsam gekocht - zu tun gibt es vieles. "Tagespflege muss nicht privat bezahlt werden, auch wenn das viele denken", betont Kerstin Naujok-Kronawitt. "Da gibt es bei den Krankenkassen einen extra Topf für."

Bei der "Tagespflege Kerstin" seien die Zahlen der Gäste steigend, sagt die Chefin - auch dankbar in Richtung des Pflegestützpunktes in Eisenhüttenstadt, mit dem sie gut zusammenarbeitet, wie sie betont. "Mehr könnten wir natürlich immer gebrauchen. Aber ich bin sehr zufrieden. Und vor allem habe ich jetzt endlich Zeit für die Menschen." Dass sie sich für den Exitenzgründerpreis beworben hat, das hat sie letztlich ihrer Tochter zu verdanken. "Die hat gesagt: Komm, da machen wir einfach mal mit."