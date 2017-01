Einbruch am helllichten Tag

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Rietz (MOZ) Am Montagvormittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Groß Rietz eingedrungen und haben Schmuck und Geld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Die Täter hatten die Scheibe einer hinteren Haustür zerschlagen und sich so Zutritt verschafft. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ein Nachbar hatte die fremden Personen bemerkt, sofort den Hauseigentümer und die Polizei gerufen. Die Täter waren aber bereits weg. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.