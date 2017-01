Drei Fastnachten am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am kommenden Wochenende wird in mehrereren Orten Fastnacht gefeiert. In Giesensdorf geht es bereits am Freitag los mit einer Vorglühparty mit DJ Bernd ab 20 Uhr. Am Sonnabend wird ab 10 Uhr durch beide Ortsteile, beginnend in Wulfersdorf. Ab 20 Uhr wird zum Fastnachtstanz mit der VOX-Band geladen und natürlich haben die Organisatoren wieder ein buntes Programm vorbereitet. "In diesem Jahr haben wir lustige Hühner, flotte Omas, rockige Rocker und tanzende Marionetten dabei" verrät Fastnachts-chefin Mandy Gallasch. Das Fastnachtswochenende klingt am Sonntag mit einem Frühschoppen aus. Ab 11 Uhr kommen dann die Blasmusikfreunde auf ihre Kosten und es gibt deftiges Eisbein. Der Eierkuchenball findet eine Woche später statt. Am 21. Januar legt DJ Jens ab 20 Uhr auf und natürlich wird auch das Programm noch einmal wiederholt. Alle Veranstaltungen finden in der Festhalle im Schlosspark Giesensdorf statt.