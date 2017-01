Wohnungsbrand in den Morgenstunden

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Von außen sieht man nichts, nur im Hausflur des Hochhauses im Keplerring riecht es verbrannt. So stark, dass den ganzen Dienstag über gelüftet wurde. Am Morgen war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr musste einen 50-jährigen Mieter aus der betroffenen Wohneinheit retten. Gemeinsam mit der Polizei hatten sich die Rettungskräfte dort Zutritt verschafft. "Er war nicht ansprechbar und wurde vor Ort reanimiert", berichtet Norbert Manteufel, Wehrleiter der Eisenhüttenstädter Feuerwehr. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, hat nach Angaben der Polizei aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.