Knaller auf der Schlussbahn

Schwedt (MOZ) Nach vierwöchiger Unterbrechung stand für die Classic-Kegler vom FC Schwedt (4.) der 9. Spieltag in der Verbandsliga an. Zu Gast war der Tabellenfünfte Hohenbockaer SV. Bei den Oderstädtern mussten einige Stammkräfte kompensiert werden, was eine ausgeglichene Begegnung erwarten ließ. Am Ende gab es ein spannendes Herzschlagfinale.

Die Gäste aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz, beim letzten Aufeinandertreffen in der Waldsportanlage siegreich, begannen selbstbewusst und bärenstark. Frank Pachmann (496 Kegel) und der gut aufgelegte Debütant Peter Merker (507) verloren für den Gastgeber ihre Duelle und kassierten gleich zu Beginn einen heftigen Kegel-Rückstand gegen den Tagesbesten Philipp Mulka (571) und Clemens Potratz (526). Mit 0:2 Punkten und einem 94-Kegel-Minus musste der FCS irgendwie und schnellstmöglich wieder in die Partie finden, um eine Niederlage zu vermeiden.

Dirk Zarling, der nach 60 Kugeln für Fabian Opitz spielte (zusammen 495 Kegel), profitierte von den Fehlern seines Gegners Fabian Paßora (479 Kegel) und sicherte den Oderstädtern genau wie der souverän aufspielende Thomas Schulz (530) gegen Martin Gräfe (524) den Duellsieg. Der Rückstand war nur minimal auf 72 Kegel geschrumpft - trotz des Punktausgleichs eine Hammeraufgabe für das Schwedter Schlusspaar Uwe Rödl und Marcel Leverenz.

Mit großer Erfahrung und dem Glauben an den Sieg begeisterte das Duo die Zuschauer und verkürzte den Rückstand mit jedem gespielten Durchgang. Vor der Schlussbahn war Hohenbocka aber noch mit 30 Kegeln in Front. Jede heimische Kugel wurde nun von den Anhängern regelrecht in die Gassen getrieben. Mit einer sensationellen 160er-Schlussbahn (bei 140 beginnen etwa sehr gute Ergebnisse) von Leverenz, der am Ende einen neuen FCS-Saisonrekord von 567 Kegeln erreichte, und von Rödl (517) konnte letztlich tatsächlich die Partie gegen Thomas Lindow (531) und Denny Wukasch (477) noch gedreht werden. Teamkameraden und Zuschauer feierten das erfolgreiche Schluss-Duo. Am Ende kam der FC Schwedt mit einem 6:2 und superknappen 3112:3108 Kegeln, die zwei zusätzliche Punkte brachten, noch einmal mit einem blauen Auge davon und hält damit Anschluss an das Spitzentrio der Tabelle.

Damit ist die Hinrunde beendet - in zehn Tagen startet die zweite Halbserie. Die Schwedter müssen dann nach Wriezen, wo endlich der erste Saison-Auswärtssieg gelingen soll. Bisher hat Zweitbundesliga-Absteiger FCS seine 12 Zähler durchweg bei Heimspielen gebucht. Alle drei Reisen blieben erfolglos, allerdings durchweg gegen die führenden Teams aus Cottbus. Friedrichshain und Zechin. Das eröffnet Chancen, bei weiteren Heimsiegen noch weiter nach oben zu klettern - dafür müssen aber auch erfolgreiche Auswärtsbegegnungen gelingen.