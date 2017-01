Einstieg ins Berufsleben fÃ¼r Syrer

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Omar Alsebae hat eine Chance ergriffen. Der Syrer absolvierte bei Fortunato Werbung bis heute ein Praktikum, insgesamt vier Monate lang. "Es war eine tolle Zeit, und ich konnte sehr viel lernen", sagt der 22-Jährige. Sein Onkel habe in Syrien auch eine Firma gehabt, die für Autos Werbe-Folien herstellte. "Da habe ich schon erste Erfahrungen in dieser Branche gesammelt", erzählt Omar Alsebae.

Regine Würtz veranstaltet regelmäßig Treffs in der Kirche. Über sie ist der Kontakt zwischen Armenio Fortunato und Omar Alsebae entstanden. "Es ist wichtig, die Menschen in Beschäftigung zu bringen und sie nicht nur warten zu lassen, dass etwas geschieht", sagt Fortunato, der selbst aus Portugal stammt und die Hindernisse, wenn man neu nach Deutschland kommt, kennt.

Zwischen Armenio Fortunato und Omar Alsebae stimmt die Chemie. Die beiden Männer arbeiten nebeneinander am Schneidetisch. Omar entfernt die überflüssigen Reste an einer Schneidearbeit. Fortunato erklärt ihm, was als Nächstes zu tun ist. "Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Das liegt auch daran, dass Omar schon recht gut Deutsch spricht", sagt der Inhaber der Werbeagentur. Es sei schwierig, die Sprache zu lernen, vor allem, wenn es Wenige gibt, die mit dem Syrer sprechen. Bei Fortunato hat der handwerklich Geschickte ein paar Kniffe gelernt, die ihm später zu Gute kommen werden. "Er hat Zuarbeiten erledigt, wie etwa Bilder am Computer bearbeitet, Folien zurecht geschnitten oder auch fertige Schriftzüge entgittert", erklärt Armenio Fortunato. Er sei fest davon überzeugt, dass Omar seinen Weg im Berufsleben gehen wird.

Der Syrer ist bescheiden. Auf Komplimente zu seinen Deutschkenntnissen reagiert er nicht mit Stolz. "Die Grammatik ist schwer, aber ich glaube, wenn man es wirklich lernen will und fleißig ist, dann schafft man das auch", sagt er. In Aleppo hatte der junge Mann zuletzt drei Jahre an der kunst- und geisteswissenschaftlichen Fakultät studiert. Nun versucht er, in Deutschland auch beruflich Fuß zu fassen. "Meine Brüder sind Ärzte und deshalb im Kriegsgebiet geblieben", erzählt der 22-Jährige. Er habe jedoch ein Leben in Sicherheit gewählt, sei deshalb nach Deutschland geflohen.

Seit November 2015 ist er nun hier. Inzwischen hat er eine kleine Wohnung in Seelow bezogen. "Da habe ich es mir schön gemacht und die Wände neu tapeziert", erzählt er. Omar Alsebae lebt gern in Seelow und würde am liebsten in der Kreisstadt bleiben.

Erst einmal öffnet ihm das absolvierte Praktikum bei Fortunato Werbung die nächste Tür. Er wird in den nächsten Monaten eine Einstiegsqualifizierung für einen Ausbildungsplatz in Frankfurt durchlaufen. Dieses Angebot des Jobcenters dauert ein halbes Jahr. Danach hat er Aussicht auf einen Ausbildungsplatz bei Seiring Design, einer Werbeagentur in Frankfurt. Dafür lernt Omar Alsebae weiter fleißig Deutsch und macht derzeit auch noch seinen Führerschein. Wie vielen Arbeitssuchenden wird auch ihm die Fahrerlaubnis vom Jobcenter finanziert.