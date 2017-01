Lichterfelde bleibt Seriensieger

artikel-ansicht/dg/0/

Lichterfelde/Finowfurt (MOZ) Der SV Lichterfelde lud am Wochenende zum 25. Mal zu seinem Neujahrsturnier in die Finowfurter Hans-Wendt-Sport-Halle. Traditionell spielten vier Altersklassen um den Sieg beim Hyflexar-Cup.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543689/

Den Auftakt machten die Altherren. Vorjahressieger Altlandsberg startete gut in die Mission Titelverteidigung, ging jedoch im zweiten Spiel als Verlierer vom Platz. Diese Partie gegen die SG Finowfurt/Finow war zugleich das Duell um den Gesamtsieg. Als die Lokalmatadoren ihre letzte Partie mit 6:1 gegen Lichterfelde I gewannen, war ihnen Platz eins nicht mehr zu nehmen. Altlandsberg landete auf Rang zwei, gefolgt von Lichterfelde I. Bester Torschütze wurde Mike Dittrich (SG Finow/Finowfurt, 8 Treffer).

Am Nachmittag trat die Herrenkonkurrenz an. Sieben Teams wollten verhindern, dass Gastgeber und Seriensieger SV Lichterfelde zum sechsten Mal in Folge triumphiert. Vergeblich. Drei Mal traf der SVL in den letzten Sekunden seiner Begegnungen - und sicherte sich in der Vorrunde ein 3:3 gegen Joachimsthal und einen 1:0-Sieg gegen den Eberswalde SC sowie im Finale das 2:1, erneut gegen den ESC. Im kleinen Finale setze sich der 1. FV Stahl Finow II mit 3:1 gegen den SV Biesenthal durch. Domenik Adam von der SG Brodowin kürte sich mit vier Treffern zum besten Torschützen.

Am Sonntag übernahm der Nachwuchs die Halle. Vormittags duellierten sich die F-Junioren. Dem Team des FSV Bernau konnte niemand das Wasser reichen. Sechs Spiele, sechs Siege, 31:0 Treffer. Neun davon erzielte Niklas Gleich und wurde zum besten Torschützen. Der SVL I und Preussen Eberswalde komplettierten das Treppchen.

Bei den E-Junioren ging es knapper zu. Dort entschied das Torverhältnis. Die SG Lichterfelde/Britz hatte knapp die Nase vorn, sodass dem Eberswalder SC der zweite Platz blieb. Bronze holte die SG Falkenberg/Liepe/Niederfinow. Die Gastgeber stellten mit Philipp Husolt (vier Tore) den treffsichersten Spieler.