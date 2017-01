TabellenfÃ¼hrer Rot-WeiÃŸ entthront

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Zum ersten Spiel des neues Jahres gab es in der gut gefüllten Mehrzweckhalle den Kracher Zweiter gegen Tabellenführer in der Handball-Landesliga der Männer. Gastgeber HC Angermünde schaffte durch ein 25:21 gegen Rot-Weiß Werneuchen den Platztausch.

In einer umkämpften Anfangsphase erwischten die Gäste aus Werneuchen den besseren Start. Der HCA fand nach langer Jahresend-Pause schwer ins Spiel. Während er im Angriff Ball und Gegner nicht in Bewegung bekam, offenbarte der Gastgeber in der Abwehr ungewohnte Lücken und war immer einen Tick zu spät am Gegenspieler. Logische Konsequenz: ein 3:7-Zwischenstand.

Doch dann fanden auch die Angermünder besser ins Match. Etliche Abpraller landeten etwas glücklich immer wieder beim HCA - so gelang es, die Partie Mitte der ersten Halbzeit wieder offen zu gestalten. Die Außenspieler Christian Mercier und Frank Bailleu erwiesen sich in dieser Phase als sichere Schützen. Über die Stationen 7:8, 10:10 und 11:11 entwickelte sich eine offene Partie. Zwei Tore der Gäste führten zum 11:13-Halbzeitstand.

Für den zweiten Abschnitt hatten sich die Angermünder nun einiges vorgenommen. Vor allem im Positionsspiel bestand Nachholbedarf. Entsprechend motiviert startete der HCA in die zweite Halbzeit, in die allerdings wiederum die Gäste besser fanden (12:15/35.).

Es folgte die stärkste Gastgeber-Phase: Mit einem 4:0-Lauf gelang es, beim 16:15 erstmals in Führung zu gehen. In der Folgezeit sollte es keinem Team gelingen, sich entscheidend abzusetzen. Doch es waren die Hausherren, die den Ton angaben und sich im weiteren Verlauf gute Wurfpositionen herausspielten. Wenige Minuten vor Ende, beim Stand von 25:23, der Schock für alle Beteiligten: Bei einem unglücklichen Zusammenprall zwischen HCA-Torhüter Christian Püschel und Werneuchens Christian Stahlberg verletzte sich der Spieler der Gäste so schwer im Gesicht, dass ein Notarzt gerufen werden musste (an dieser Stelle gute Besserung und schnelle Genesung!).Ein verwandelter Gäste-Strafwurf besiegelte den 26:24-Heimerfolg des HCA, der damit zunächst Spitzenreiter ist.

Sollte Hansa Wittstock am bevorstehenden Sonnabend nicht mit mindestens zwölf Treffern Vorsprung in Pritzwalk gewinnen, wären die Angermünder "Hinrunden-Meister".

Angermünde: Scheer, Püschel - Mercier (6 Tore), Plötz, Bailleu (4), Taube (4), Brederecke (3), Habermann (1/1 Siebenmeter), Jugelt, Villain (4), Weber, Branding, Wieland (2), Manthe (2) - Teamverantwortlicher: Svarovsky