Fichte steht im Mittelpunkt

Die Fichte ist eigentlich eine Douglasie. Würden nicht ein rotes B und ein rotes F sowie in einigen Metern Entfernung ein roter Granitstein an das erinnern, was sich 1628 hier ereignete, Wandersleute würden den Grünen Weg zum Teufelssee wohl nicht für einen Abstecher in Richtung der nahegelegenen B 158 verlassen. Hier steht zwischen hochaufragenden Nadelbäumen mit kahlen Stämmen die Brandfichte.

"Die Ereignisse um die Brandfichte sind eher den Auswärtigen als den Freienwaldern bekannt", sagt Bernd Müller. Der Gruppenleiter der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland führt regelmäßig Wandererer zur sagenumwobenen Fichte, an deren Stelle vor knapp 400Jahren die letzte Hexenverbrennung in Bad Freienwalde stattfand.

"Anna Liebenwaldt kannte sich mit Kräutern und heilenden Essenzen aus", erzählt Bernd Müller. "Sie hatte einen kranken Mann, den sie gesund gepflegt hat. Das war damals sehr verdächtig." Und da sich Anna Liebenwaldts Mann in seine Magd verliebt und einen Weg gesucht hatte, seine Frau loszuwerden, berichtet Müller weiter, habe er sie der Hexerei bezichtigt.

Am Tag ihrer Verbrennung zogen die Freienwalder scharenweise wie zu einem Volksfest zum Platz am damaligen Fuhrwerkspfad. "Anna Liebenwaldt stand auf dem Scheiterhaufen, er wurde angezündet und sie hob die Hand zum Schwur und sagte: "So wahr ich hier unschuldig sterbe, wird aus meiner Asche eine Fichte wachsen'." So geschah es dann auch, schon ein paar Wochen später brach am Ort der Verbrennung ein schwacher Sämling aus der Asche hervor. "Die Leute waren schockiert. Das Urteil wurde widerrufen", erzählt Bernd Müller aus den schriftlich belegten Quellen und ergänzt: "Anna Liebenwaldt hat einfach eins und eins zusammengezählt. Sie wusste, dass wenn ein Fichtensamen auf Asche fällt, ein neuer Baum wächst".

Die ursprüngliche Brandfichte ist längst eingegangen, ihr Name lebt indes in den an Ort und Stelle nachwachsenden Bäumen weiter. Zurzeit und wahrscheinlich schon seit mehr als hundert Jahren ist die Brandfichte eine Douglasie.

In der Gegend des Brunnetals, weiß Förster Peter Rüffler, stehen einige Fichten. Die Baumart schätze feuchte Böden, wie sie in Senken und Tälern vorkomme, erklärt der Freienwalder Revierleiter. "Vier Prozent des Baumbestandes in der Gegend sind Fichten." Der Baum des Jahres, den es ohne seinen Anbau durch den Menschen regional nur sehr begrenzt geben würde, spielt in Brandenburg keine große Rolle. Deutschlandweit ist die Fichte laut Naturschutzbund mit 26Prozent der Waldfläche die am stärksten verbreitete Baumart. In Thüringen und Sachsen macht sie die Hälfte des Baumbestandes aus.

Doch sie ist gefährdet. Nicht nur hungriges Rotwild macht der Fichte zu schaffen, das ihr in Notzeiten die Rinde vom Leib knabbert. "Wegen des Borkenkäfers mussten wir im vergangen Jahr anderthalb Hektar Fichte fällen", sagt Förster Peter Rüffler. Langanhaltende Trockenheit habe dazu geführt, dass sich der Schädling schnell vermehrte.

Die Nadelhölzer, die die Brandfichte flankieren, blieben bisher vom Kahlschlag verschont. Der Brandfichte selbst macht eine andere Wunde zu schaffen: "Die Verbrennung könnte von einem fehlgeleiteten Zauberspruch rühren", sagt Bernd Müller und deutet auf eine Stelle verkohlte Rinde. Einmal im Jahr, an Halloween, kehre Anna Liebenwaldt an den Ort ihres Todes zurück. An diesem Tag sei die Trennung zwischen Lebenden und Toten am dünnsten - und die Gefahren durch umherirrende Hexen groß.