350 Millionen Euro flossen bei VerkÃ¤ufen

Seelow/Strausberg (MOZ) Im Landkreis ist sehr viel mehr Geld beim Verkauf von Bauland geflossen als die Statistik aussagt. Darauf verweist Jürgen Proft, Leiter des Katasteramtes und Vorsitzenden des Gutachterausschusses in Märkisch-Oderland. Er nahm Bezug auf einen MOZ-Beitrag zu Baulandpreisen, die 2015 erzielt worden sind. Laut statistischem Landesamt waren das rund 44 Millionen Euro. "Im Landkreis wurden aber mehr als 350 Millionen Euro auf dem Grundstücksmarkt umgesetzt", betont Proft.

Die Zahlen des statistischen Landesamtes würden sich nur an denen des Finanzamtes orientieren. Jedoch lägen dem längst nicht alle tatsächlichen Verkäufe vor, im Gegensatz zum Katasteramt, über das letztlich alle Veränderungen in Grundbüchern laufen. Ein großer Teil der Verkäufe werde dem Finanzamt spät oder gar nicht gemeldet. Deshalb habe sein Amt auch zwei Jahre lang mit dem Finanzamt Strausberg gemeinsam an einem Pilotprojekt gearbeitet. Dabei seien die tatsächlichen und die gemeldeten Verkäufe verglichen worden. Die Bodenrichtwerte, die der Gutachterausschuss festlegt, würden ausschließlich auf Grundlage der tatsächlichen Verkäufe ermittelt, erklärt der Amtsleiter. Ende Januar tagt der Gutachterausschuss und gibt dann die aktuellen Bodenrichtwerte für alle Kommunen des Landkreises heraus.