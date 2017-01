Lamas und Ponys mit Winterfell

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf (MOZ) Der Winter hat den gemeindeeigenen Tierpark direkt am Heinersdorfer See in eine mit Schnee gepuderte Wunderwelt verwandelt. Dick eingemummelt stapft Rainer Hartmann durch den Schnee und schleppt Milchkannen, gefüllt mit warmem Wasser, zu den Tränken. "Die Hähne in den Gehegen sind im Winter abgestellt, deshalb werden etliche Kannen in der Futterküche mit rund 200 Litern Wasser gefüllt", sagt Rainer Hartmann.

Die tierischen Bewohner wie Lamas, Ponys, Ziegen, Schafe, Kängurus, Esel und Hängebauchschweine fühlen sich trotz der Kälte sichtlich wohl. Vor einigen Jahren noch wurden die Tiere in einer aufwendigen Aktion in eine Scheune, die als Winterquartier diente, umgesiedelt. "Das ist nicht mehr nötig. Nach und nach entstanden in jedem Gehege Holzhütten als Unterstände", sagt die Verantwortliche Anne Franke. Außerdem haben sich die Bewohner des Tierparks naturgemäß auf die Jahreszeit eingestellt und sich ein dickes Winterfell zugelegt.

Zudem kann man aus dem Fell von Lamas, die eigentlich in Südamerika zu Hause sind, Wolle gewinnen - was man in Heinersdorf allerdings nicht macht. Um die Attraktivität der Anlage, die von der Gemeinde mit rund 3500 Euro jährlich bezuschusst wird und von Futterspenden der Tierzucht GbR profitiert, zu erhöhen, werden immer wieder Tiere als Leihgaben des Zirkus William aus Müncheberg und des Berliner Tierparks beherbergt. Dazu gehören auch Esel Bonny und die Ponyfamilie, die im August durch ein Fohlen komplettiert wurde.

Der Tierpark, gegründet 1973 durch Bürgermeister Hans-Joachim Scharnow, ist für die Heinersdorfer über die Jahre hinweg stets ein Kleinod geblieben. "Ich finde den Tierpark toll", sagt auch Martina Reich beim Rundgang mit Enkel Nils (2).