"Neue TÃ¼ren" wie die "Fata Morgana"

Eberswalde (MOZ) Sie bestehen aus Klang-Elementen, sind Wüstenboden nachempfunden oder dienen als Stuhl. In der Holzwerkstatt der Eberswalder Hochschule entstehen "Neue Türen" nach Entwürfen angehender Designer aus Potsdam. Vorgestellt werden die Prototypen in Köln.

Shai Keren (r.), angehende Produktdesignerin von der Fachhochschule Potsdam, und Elias Cuadra, der in Eberswalde Holztechnik studiert, bereiten an der Abricht-Hobelmaschine Teile für die Tür in Wüstenboden-Optik vor.

Die Trockenheit hat den Boden aufgerissen. Aus den Spalten wachsen Pflanzen hervor. So zumindest sieht der Entwurf es vor. "Ich habe mich von ausgetrocknetem Wüstenboden inspirieren lassen", sagt Shai Keren.

"Fata Morgana" hat die 30-Jährige aus Tel Aviv ihr Konzept für eine Tür genannt. Ob es dreidimensional so gut funktioniert wie auf dem Papier, wird sich in diesen Tagen herausstellen. Shai Keren, die in Potsdam im zweiten Semester Produktdesign studiert, ist zum Bau des Prototypen extra nach Eberswalde gekommen.

Insgesamt werkeln 20 Studierende an den Objekten zum Thema "Neue Türen", die in den nächsten Tagen auf die Reise nach Köln gehen. Mit dem zweiten Gemeinschaftsprojekt der beiden Hochschulen ist in der Holzwerkstatt auf dem Waldcampus vorübergehend die Frauenquote nach oben geschnellt. Neun Türen entstehen dort nach Entwürfen der Potsdamer, deren Masterstudiengang Produktdesign vor allem weiblich besetzt ist. Unter den Eberswalder Holztechnikern finden sich dagegen nur wenige Frauen.

Ausgangspunkt war der Designwettbewerb eines Türenherstellers, den die Potsdamer gewonnen hatten. Dass auch die Eberswalder mit auf der Internationalen Möbelmesse in Köln vertreten sind, ist dem Schrankhaus zu verdanken. Mit dem zwölf Quadratmeter großen Wohnmodul zum Auf- und Abbauen, ihrem ersten gemeinsamen Vorhaben, hatten die Fachhochschule Potsdam und der Fachbereich Holzingenieurwesen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) schon 2016 auf verschiedenen Messen Aufmerksamkeit erregt.

Von den Türen sind am zweiten Tag an den Maschinen erst Einzelteile fertig. Etwa einer der Pflanzkübel, für die Shai Keren Wüstenpflanzen mitgebracht hat. Ob das an der CNC-Fräse entstandene Stück ihren Vorstellungen entspricht, will Professor Klaus Dreiner, Projektleiter der Innovationswerkstatt Holz an der HNE, wissen. "Die Form ja, das Material noch nicht", antwortet die Israelin. Für den Prototypen ist der Kompromiss aber erst einmal in Ordnung. Recyclematerial, wie sie es eigentlich verwenden wollte, wäre zu teuer, ist der Gestalterin klar.

"Sie hat das Ganze als ökologische Tür vorgestellt", sagt Elias Cuadra. Deshalb habe er sich für den Bau dieses Modells entschieden, fügt der Holztechnik-Student im siebten Semester an. Die Tür in Wüstenoptik soll, wenn sie mal serienreif ist, aus Vollholz bestehen, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. "Ich bin an kompostierbaren Lösungen interessiert", sagt der 26-Jährige. Den Anspruch in diesem Stadium bei der Fata-Morgana-Tür umzusetzen, ist nicht ganz leicht, zum Beispiel bei verborgenen Materialien wie dem Kleber. "Wir haben normalen Weißleim genommen. Der ist wenigstens nicht giftig." Für Cuadra ist es die erste Zusammenarbeit mit den Gestaltern. "Ich finde es gut, mal etwas praktisch zu machen", sagt er. "Sonst sieht man die Entwürfe meist nur auf dem Papier."

Darin liegt überhaupt der Vorteil für die Teilnehmer im Türen-Projekt. "Design und Umsetzung müssen immer wieder in Einklang gebracht werden", sagt Bärbel Jäkel, die ihnen in der Holzwerkstatt als wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Seite steht. "Unsere Studierenden müssen einen Weg finden, wie sie dem Design am nächsten kommen. Die Potsdamer müssen Kompromisse finden, wenn sich etwas nicht umsetzen lässt. Das ist der Spagat dabei - und die reizvolle Aufgabe." Die Bandbreite der Ausstellungsstücke mit so klangvollen Namen wie "Xylo" oder "Pine" stellt da einige Herausforderungen. Unter den Türen sind etwa eine Klangtür, die an ein Xylophon erinnert, eine Tür mit Sitzmöglichkeit und Kleiderhaken sowie eine Tür, die einer Pinie nachempfunden ist.

Mal mit einem Holz-Praktiker zusammenarbeiten zu können, sei großartig, sagt Shai Keren. "Ich wusste nicht, ob meine Tür überhaupt gebaut werden kann. Aber jetzt gibt es auf alle meine Fragen Antworten."

Die "Neuen Türen" sind auf der Internationalen Möbelmesse IMM Cologne 2017 vom 16. bis 22. Januar zu sehen. Vorgestellt werden sie am Gemeinschaftsstand beider Hochschulen in Halle 3.1, Stand A002.