AbhÃ¤ngen im Russenbunker

Hinrich Matthes hat nichts gegen die Bezeichnung Fledermaushotel. Aus Menschensicht hat das Quartier im abgelegenen Waldstück des Naturparks Barnim allerdings nichts komfortables. Komplett mit Schnee bedeckt, ist der Bunker auch nicht leicht zu finden - ein Vorteil im Schutz vor Vandalismus. Tatsächlich ist der Eingang so verbarrikadiert, dass Hinrich Matthes und sein Kollege Thomas Grewe selbst Mühe haben, die Metalltür zu öffnen. Sie haben die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. Die beiden sind freiberuflich im Bereich Naturschutz tätig. Fledermäuse aber zählen sie ehrenamtlich. Vieles habe sich der Mensch bei den Tieren abgeschaut. "Die Ultraschalltechnik zum Beispiel", sagt Hinrich Matthes. "Die Tiere halten außerdem die Insektenbestände in Schach", erklärt er ihre Bedeutung fürs Ökosystem.

Was aus diesen Insekten wird, ist auf dem Fußboden des Bunkers sichtbar. Hinrich Matthes greift in einen etwa tellergroßen Fledermauskothaufen und zerreibt ein bisschen davon zwischen den Fingern zu Staub. "Alles Chitinteile, die Überreste von Käfern", erklärt er. Als Blumendünger sei die trockne Substanz sehr gefragt. Die Fledermausarten hierzulande würden sich ausschließlich von Insekten ernähren. In tropischen Gebieten gehörten auch Fische oder Mangos zum Speiseplan. Nur Vampirfledermäuse in Südamerika ritzten auch größere Tiere an und schleckten ihr Blut. So entstand der Mythos vom gefährlichen Blutsauger.

Sehr angriffslustig sehen die pelzigen Tierchen im Bunker nicht aus. Kopfüber hängen sie in den Öffnungen der extra für ihre Überwinterung angebrachten Hohlsteine oder kleben schutzlos an den Wänden. Die vereinzelten Kothaufen sind, so erklären die Naturschützer, ein Indiz dafür, dass die Fledermäuse das Quartier auch zu wärmeren Zeiten aufsuchen. Im Winter werde weder gefressen noch gekotet. Die Tiere schlafen. Ihr Körper läuft auf Sparflamme, verbraucht kaum Energie. Während ihr Herz normalerweise ungefähr 600 mal pro Minute schlägt, sind es in dieser Phase nur noch zehn Schläge. Zwei sogenannte Wasserfledermäuse dicht unter der Raumdecke sind aufeinander zur Ruhe gekommen, bei der Paarung in den Winterschlaf gefallen.

Stein für Stein sehen sich die Fledermauszähler an, erfassen jede Art. Sieben verschiedene und insgesamt 107 Individuen werden es im Bunker am Ende sein. Sie alle kämen sich in ihrer Wachphase kaum in die Quere, haben verschiedene Jagdspektren. Während eine Art Spinnen und Insekten von den Blättern absammelt, schnappt die andere sie aus der Luft.

"Mopsfledermaus", sagt Thomas Grewe, die Taschenlampe auf einen der Hohlsteine gerichtet. Die Art sei anhand ihrer eingedrückten Nase zu identifizieren. "Eine absolute Rarität, im Barnim zum Glück aber noch häufig anzutreffen", ergänzt Hinrich Matthes. Sowohl dort als auch in Märkisch-Oderland werden die beiden nun noch einige Zeit unterwegs sein. Nächstes Jahr sehen sie dann wieder nach den Fledermäusen im Bunker.