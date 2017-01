Marie und Luis beliebteste Vornamen

artikel-ansicht/dg/0/

Von einem Babyboom ist Angermünde zwar weit entfernt, doch die Geburtenzahlen haben sich inzwischen von der Talfahrt in den 1990er Jahren wieder etwas erholt und auf durchschnittlich 100 Babys pro Jahr stabilisiert. 2016 erblickten 102 Kinder in Angermünde und den Ortsteilen das Licht der Welt und damit neun weniger als im Vorjahr, als 111 Neugeborene im Einwohnermelderegister der Stadtverwaltung angemeldet wurden. Der Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern hat in der Geburten- und Einwohnerstatistik nicht zu all zu deutlichen Veränderungen geführt. 2012 und 2013 wurden in Angermünde jeweils nur 89 Geburten registriert. 2014 stieg die Geburtenrate wieder auf 116.

Unter den Geburten 2016 ist eine Hausgeburt, die auch Angermünde als Geburtsort ausweisen wird. Die meisten Angermünder Babys tragen Schwedt oder Eberswalde als Geburtsort in ihrer Geburtsurkunde. In den beiden Kliniken werden die meisten Angermünder Babys geboren und standesamtlich registriert.

Die beliebtesten Vornamen 2016 in Angermünde sind Marie und Laura bei den Mädchen sowie Luis, Pepe und Lian bei den Jungen. Einige kreative Namen fallen allerdings aus dem Rahmen, zum Beispiel nannten Eltern ihre kleine Tochter Edoné-Odilia. Andere wählten Joost-Marius als Namen für einen Jungen. "Immer beliebter werden auch bei uns Doppelnamen wie Joel-Luca oder Lisa-Sophie", bestätigt Simone Rolke, Leiterin des Bürgerbüros im Angermünder Rathaus. So heißt eine kleine Angermünderin Taja Joline Brigitte und kann wohl künftig auswählen, welcher der drei Namen ihr als Rufname am besten gefällt.

In Brandenburg führen Mia, Hanna(h) und Mila sowie Fynn, Oskar und Paul die Hitliste der Vornamen 2016 an. Deutschlandweit sind es Mia, Emma, Sophia, Ben, Paul und Jonas. Von den 102 Angermünder Babys im Jahr 2016 waren 49 Jungen und 53 Mädchen. Die Geburten gleichen jedoch nicht die Sterbefälle aus, die mit 226 gut doppelt so viele sind. Dass die Einwohnerzahl in Angermünde dennoch einigermaßen stabil bleibt, liegt daran, dass Angermünde weiterhin vom Zuzug profitiert, ein Trend, der sich seit einigen Jahren abzeichnet. 810 Bürger meldeten sich im vergangenen Jahr in Angermünde als neuen Hauptwohnsitz an. 703 Angermünder verließen Angermünde.

Die Gesamteinwohnerzahl ist damit 2016 im Vergleich zum Vorjahr minimal von 14199 auf 14180 gesunken. Der Tiefststand von 2013, als die Einwohnerzahl unter die kritische Marke der 14 000 auf 13 957 rutschte, hat sich etwas erholt. Die Einwohnerzahlen sind eine wichtige Kennziffer bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen. Mit knapp unter 10 000 leben die meisten Angermünder in der Kernstadt, knapp 4000 in den Ortsteilen.