Fehlerhafter Plan "enteignet" Investor

Ein etwa 800 Quadratmeter großes Grundstück im Zentrum von Bad Saarow zu besitzen, ist eigentlich eine feine Sache. Die Lage gilt als äußerst attraktiv, entsprechend hoch sind die Preise. Voraussetzung ist allerdings, dass das Areal überhaupt bebaut werden darf. Genau hier liegt bei drei Grundstücken an der Ecke Lindenstraße/Moorstraße die Krux.

Der Bebauungsplan "Saarow-Mitte", der seit 2010 gültig ist, nennt als Höchstgrenze für die Fläche, die je Grundstück bebaut werden darf, 300 Quadratmeter. In dem Papier ist allerdings auch die Rede davon, dass dies nur für Flächen von mindestens 1000 Quadratmeter gilt. Umkehrschluss: Alles, was kleiner ist, darf überhaupt nicht bebaut werden. Dass es im Bereich Moorstraße drei Grundstücke gibt, auf die das zutrifft, war damals offenbar niemandem aufgefallen - weder dem beauftragten Planungsbüro noch der Scharmützelsee-Amtsverwaltung noch der Gemeindevertretung.

Die Angelegenheit wird aber sogar noch etwas vertrackter. Als sich der neue Eigentümer einer jener Flächen im Zuge seines Grundstückserwerbs bei der Verwaltung nach den Vorschriften für eine Bebauung erkundigte, bekam er schriftlich allerhand Auskünfte - exakt der Passus mit der Mindestgröße von 1000 Quadratmetern wurde allerdings nicht genannt. So stellte Ralf Artelt, neuer Mitarbeiter im Bauamt, die Lage am Montagabend im Bauausschuss dar. Die Empfehlung der Verwaltung an das Gremium lautete, eine Befreiung von den Festlegungen zu gewähren. Andernfalls käme der alte Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan einer "Enteignung" gleich, so Artelt. Es drohten Schadenersatz-Forderungen.

Die Mitglieder des Ausschusses wollten diesem Vorschlag allerdings nicht sofort folgen. Der Vorsitzende, Bernd Gestewitz (Linke), aber auch einige andere störten sich an einer dann zu dichten Bebauung auf einem vergleichsweise kleinen Grundstück. Wie es hieß, plant der Eigentümer des Grundstücks nicht den Bau eines Einfamilienhauses, sondern ein vergleichsweise wuchtiges Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen, die sich über drei Etagen verteilen.

Das Gremium sprach sich stattdessen einstimmig dafür aus, den Beschluss zu vertagen. Die Verwaltung bekam den Auftrag, mit dem Bauherrn das Gespräch zu suchen. Ziel dessen ist ein Kompromiss, sprich: Der Investor soll eine Befreiung von den Regularien des Bebauungsplans erhalten und im Gegenzug zusichern, eine Grundfläche zu bebauen, die kleiner ist als 300 Quadratmeter. Danach will der Bauausschuss am 13. Februar erneut beraten. Die endgültige Entscheidung liegt indes in Händen der Gemeindevertretung.

Unklar blieb, was passiert, wenn der Kompromiss nicht gelingt und die Gemeindevertreter die Befreiung von den Festsetzungen verweigert. Für den Fall von Schadenersatz-Forderungen regte Anja Dexheimer (CDU) an, den Planer in Regress zu nehmen.