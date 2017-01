Kletterprofis pflegen BÃ¤ume

artikel-ansicht/dg/0/

Rosengarten (MOZ) Es sind die letzten vier Bäume, welche die Landschaftsgärtner Christian Rau, Stefan Eckart und Matthias Wiedwald am Dienstag im Wildpark zurechtstutzen. Mehr als 180 haben sie schon beschnitten. "Uns ist es gelungen, die meisten Bäume zu retten", so Christian Rau. Ein Drittel aber musste gefällt werden, da diese beispielsweise hohl waren. Selbst hier setzen die Baumprofis aber auf Nachhaltigkeit. "Es kann sein, dass sich in einigen der hohlen Bäume Fledermäuse angesiedelt haben", so Stefan Eckart, "deshalb haben wir diese Bäume nicht komplett gefällt."