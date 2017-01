Bares nur noch am Automaten

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Es trifft nicht nur den Barnimer Platzhirsch. Nein, auch Global Player müssen der Entwicklung und dem Kostendruck Tribut zollen. Allen voran Deutschlands größtes Bankhaus, die Deutsche Bank. Filialschließungen und Personalabbau in Größenordnungen waren bereits 2016 durch den Vorstand des kriselnden Branchenprimus angekündigt worden. Die Geschäftsstelle in Eberswalde steht zwar derzeit nicht zur Disposition. Doch auch dort soll offenbar gespart werden. In wenigen Wochen soll der Schalter an der Breiten Straße geschlossen werden.

In der Eberswalder Filiale der Deutschen Bank an der Breiten Stra├če gibt es k├╝nftig am Schalter kein Bargeld mehr. © MOZ/Thomas Burckhardt

Ein Aufsteller stimmt die Kunden schon mal auf die Änderung ein: Ab Februar gibt es in der Schalterhalle kein Bargeld mehr. In der jetzigen Form werde es den Tresen künftig nicht mehr geben, heißt es. Womit denn auch der Arbeitsplatz der dortigen Angestellten wegfällt. Die Kunden müssten ihre Geschäfte fortan online oder an den Automaten im Foyer abwickeln. Eberswalde sei künftig eine reine "Beratungsfiliale", ist zu hören.

Filialleiter Matthias Woyke bestätigte auf Anfrage, dass es Veränderungen im Bargeldgeschäft gibt. Und zwar voraussichtlich ab Mitte, Ende Februar. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Die Veränderung betreffe sowohl die Auszahlung wie auch das Einzahlen von Münzen und Banknoten. Alles laufe künftig über den SB-Bereich, über die Automaten. Die Erfahrung, so Woyke, habe gezeigt, dass die meisten Kunden eh Bares an den Automaten ziehen. Zum Abheben komme kaum noch jemand an den Schalter, sagt er. Und die Geschäftskunden? "Für die soll zum Einzahlen der Tageseinnahmen ein weiterer, ein separater Automat installiert werden", kündigt Woyke an. Wo und wann, auch das stehe derzeit noch nicht fest.

Ansonsten wür-de sich für die Kunden eigentlich nichts ändern, versichert der Filialchef, bemüht, den Ball flach zu halten. Am Service rund um die Kontoführung gebe es keine Abstriche. "Wir sind als Ansprechpartner nach wie vor da." Die Neuausrichtung, so betont er nochmals, betreffe allein die Bargeldversorgung. Am Automaten könnten Kunden bis zu 10 000 Euro pro Tag abheben. Dem Vernehmen nach kommt es bei der Bargeldversorgung ebenso in den Bankfilialen Schwedt und Prenzlau zu Einschnitten. Allein Bernau soll seinen Schalter behalten. Im Laufe des Jahres werden in Brandenburg fünf der 26 Geschäftsstellen geschlossen: Spremberg, Hennigsdorf, Rathenow, Wittstock und Potsdam (dort Konzerntochter Berliner Bank). Bundesweit sind es 188 von 723. Jede vierte Filiale wird dem Konzernumbau geopfert. Gleichzeitig werden 4000 Stellen gestrichen. Kleine Außenstellen wie Angermünde oder Bad Freienwalde wurden schon vor Jahren dichtgemacht. Mit der Ausdünnung reagiert die Bank auf die zunehmende Digitalisierung. Zudem hat das Unternehmen durch Strafzahlungen in den USA Milliarden verloren.