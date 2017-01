JÃ¶rg Lehmann wirft das Handtuch

artikel-ansicht/dg/0/

Nicht erst seit Bürgermeister André Schaller Ende Dezember den Gemeindevertretern mitteilte, dass die Stelle des Geschäftsführers der Kultur GmbH neu ausgeschrieben werden würde, machen Gerüchte im Ort die Runde. In einer Sitzung des Aufsichtsrates, so erklärte Schaller, hätten sich die Mitglieder einstimmig darauf geeinigt, die Stelle neu auszuschreiben. Das sei nicht ungewöhnlich, denn da die Kultur GmbH eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde sei, wäre man dazu angehalten. Die Ausschreibungsfrist wäre in anderthalb Jahren, im Mai 2018, abgelaufen. "Der Aufsichtsrat", sagte Schaller, habe Jörg Lehmann "ausdrücklich aufgefordert, sich wieder als Geschäftsführer zu bewerben."

Nun ist Jörg Lehmann "den Ereignissen zuvorgekommen" und hat seine Kündigung eingereicht, wie er gegenüber der Zeitung bestätigt. "Es war mein Traumjob", sagt Lehmann, aber zu seinen Gründen werde er sich in Absprache mit seinem Anwalt derzeit nicht äußern. Schaller sagt auf Nachfrage der MOZ: "Die Kündigung trifft mich vollkommen unvorbereitet. Es ist jetzt eine neue Situation entstanden, die ich noch nicht bewerten möchte."

Derweil sind die Netzwerke voll von Sympathiebekundungen für Jörg Lehmann. "Wir stehen 200 Prozent hinter unserem Geschäftsführer", ist beispielsweise von seinen Mitarbeitern im Museumspark bei Facebook zu lesen.

Was Lehmann zu diesem Schritt bewogen hat, dazu gibt es nur Vermutungen. An der Entwicklung des Museumsparks und des Kulturhauses in den zurückliegenden Jahren kann es nicht gelegen haben. Lehmann war angetreten, um Museumspark und Kulturhaus zu einer Produktionsstätte für Operettenaufführungen zu entwickeln.

Das ist inzwischen erreicht worden, wie auch die Besucherzahlen des fünften Operettensommers beweisen. Auch im Kulturhaus ist die große Musikszene wieder zu Hause. Das waren die vornehmlichen Gründe der Schaffung der Kultur GmbH 2008 gewesen. Die beiden kulturellen Zentren der Gemeinde zusammenzuführen und auch wieder über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und für den Tourismus attraktiv zu machen. Jährlich unterstützte die Gemeinde die Kultur GmbH mit mehreren hunderttausend Euro. Und um die bauliche Situation im Museumspark zu verbessern, war es im vergangenen Jahr gelungen, als städtebauliches Projekt in die Förderung zu kommen und erhebliche Mittel für die Sanierung und den Ausbau des denkmalgeschützten Bergschreiberhauses einzuwerben.

Den Aufsichtsrat - dem Vertreter aus allen Fraktionen angehören - habe in den zurückliegenden Jahren vor allem das Finanzielle interessiert. Man habe Revisionen veranlasst, die, so Jörg Lehmann in einem früheren MOZ-Gespräch, alle "ohne Beanstandungen gelaufen" seien.

Eine ansprechende, funktionierende Kulturarbeit in der Gemeinde stand schon öfter auf der Tagesordnung von Vereinen und Verwaltungen. Bei einem Offenen Runden Tisch waren 2012 kulturelle Defizite offenbart, an Veränderungen gearbeitet und Ergebnisse honoriert worden. Vor allem ging es immer wieder um eine fruchtbare Zusammenarbeit der Einrichtungen in Rüdersdorf und den Ortsteilen mit den Vereinen. Damals und auch später immer wieder hatte der Chef der Kultur GmbH betont, wie wichtig "Toleranz und Vertrauen sind", die ihm besonders am Herzen lägen.

In ihrer Pressemitteilung haben der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Kultur GmbH, Wolfgang Paschke, und der Bürgermeister als Gesellschafter der GmbH nun erklärt, wie die Arbeit künftig organisiert werden wird. "Zu neuen Geschäftsführerinnen sind mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres die Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung Petra Schulz (Kämmerin und Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters) sowie Kerstin Rühling (Controllerin) berufen worden", heißt es da. Dieser Schritt sei notwendig geworden aufgrund der "überraschenden" Niederlegung des Amts durch Jörg Lehmann.

Wolfgang Paschke und André Schaller bringen in dem Schreiben "ausdrücklich ihr Bedauern über diese Entscheidung Herrn Lehmanns zum Ausdruck, respektieren diese aber selbstverständlich".