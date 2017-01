Imbiss mit EiscafÃ© im SÃ¼dringcenter

artikel-ansicht/dg/0/

Das Bistro wurde dazu in zwei Verkaufsräume geteilt. In einem befindet sich der Döner-Imbiss "Anatolien Bistro", nebenan hat das "Barletta Caffé" neu eröffnet. "Wir bieten neben Eis und Kaffee auch einen preisgünstigen Mittagstisch, der täglich frisch gekocht wird", so die Geschäftsfrau.

Die Ideen zum Innendesign stammen von der Inhaberin selbst. "Wir hatten zum Glück tolle Baufirmen, die das gut umgesetzt haben". Seit 16 Jahren ist das Bistro im Südringcenter angesiedelt. Weil es weitergehen sollte, entschied sich das Ehepaar für den Umzug. "Ich wollte gern ein Eiscafe betreiben, jetzt haben wir es geschafft", sagt Marion Schönfeld-Güryuzer.

Lecker sieht das Eis in der Vitrine in jedem Fall aus. Auch die Espressomaschine verspricht beim Kaffee Höchstgenuss. "In der letzten Woche haben wir eröffnet und das Interesse in den ersten Tagen hat uns wirklich gefreut. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht", sagen beide.