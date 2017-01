Erste EntwÃ¼rfe zum Barnim-Atlas

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In welcher Natur will der Barnimer leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell der Landkreis. In Kooperation mit der Eberswalder Hochschule HNE erarbeitet er gerade einen neuen Landschaftsrahmenplan. Und geht dabei selbst neue Wege in puncto Bürgerbeteiligung.

Das Projekt nennt sich Anpass:BAR - Barnim im Wandel. Womit keineswegs eine Form von Opportunismus oder Nachgiebigkeit gemeint sei, wie Solveig Opfermann von der Unteren Naturschutzbehörde beim jüngsten Bürgerworkshop in Eberswalde sogleich erklärte. Ziel sei ein Landschaftsrahmenplan, der in sich flexibel ist und adaptiv. Der alte Plan sei mithin 20 Jahre alt, er war 1995/96 erarbeitet und 1997 genehmigt worden. Damit sei er hoffnungslos veraltet. Er hinke der Entwicklung hinterher. Denn zur Entstehenszeit gab es weder Solaranlagen noch Windräder. Zumindest nicht in Größenordnungen. Folglich müsse ein neuer Plan her. Ein Landschaftsrahmenplan, so ergänzte Opfermann, sei die Grundlage für alle umweltrelevanten Planungen. Im konkreten Fall umspanne das Untersuchungsgebiet den Landkreis zwischen Ahrensfelde und Eberswalde. Die Areale des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin und des Nationalparks Unteres Odertal seien außen vor. Denn die Schutzgebiete erstellen eigene Pläne.

"Es werden viele Pläne gemacht - ohne Bürgerbeteiligung", stellte Professor Pierre Ibisch von der HNE fest. "Wir probieren es umgekehrt. Wir beziehen die Bürger von Anfang mit ein." In mehr als zehn Bürgerworkshops sowie mittels Online-Umfrage versuchten Landkreis und HNE bereits die Wünsche und Bedürfnisse der Barnimer zu ermitteln. Die zentrale Frage dabei lautet: "In welcher Natur wollen wir leben", so Ibisch.

Das Projekt Anpass:BAR werde vom Bundesumweltministerium gefördert und laufe bis Ende 2017. Im Ergebnis des Dialogs sowie der Untersuchungen soll auch eine Art Barnim-Atlas mit verschiedenen Themenkarten entstehen, verriet Opfermann schon mal. Etwa eine Karte mit den Lieblingsorten der Barnimer. Oder eine Karte der "Naturzufriedenheit".

Doch zunächst einmal waren die Eberswalder gefordert. In den Arbeitsgruppen Natur- und Lebensqualität in der Stadt, Landnutzung und Naturgefährdungen sowie Visionen waren ihre Ideen gefragt. Wo ist es am schönsten? Der Schwappachweg, der Forstbotanische Garten, der Finowkanal oder das Nonnenfließ wurden als Favoriten genannt. Als Gefahren nehmen die Akteure etwa die Vermüllung, Baumfällungen, intensive Landwirtschaft, die Versiegelung von Flächen und vor allem den geplanten Neubau der B 167 wahr. Sie träumen von Landschaftsvielfalt, von noch mehr Radwegen oder von einem Parkdeck am Zoo.

Bei der Beurteilung des Ist-Zustandes und des Bedrohungspotenzials schwingen durchaus lokale politische Themen mit, resümierte Opfermann nach der ersten Runde der Bürgerworkshops. Die Ahrensfelder beispielsweise - die Großstadt Berlin vor der Haustür - empfinden die Natur stärker als bedroht. Die Biesenthaler hingegen wünschen sich "mehr Erlebnis in der Natur". Am größten war die Resonanz bislang in Biesenthal und in Wandlitz. In der Gemeinde läuft bekanntlich eine Bürgerinitiative Sturm gegen die Errichtung von Windräder im Liepnitzwald. Allgemein werden von den Barnimern unter anderem die Siedlungstätigkeit sowie die zunehmende wirtschaftliche Ausrichtung von Forst- und Landwirtschaft als problematisch angesehen, zog Opfermann eine Zwischenbilanz. Mitunter gebe es freilich auch widerstreitende Interessen oder Konflikte, wie im Fall der Windräder. Förderung regenerativer Energien hier, Erhalt des Landschaftsbildes da.

Am 9. März wird der Dialog mit einem sogenannten Akteursworkshop zur Strategieentwicklung für den Barnim auf dem Waldcampus der HNE fortgesetzt. Es schließt sich eine weitere Runde von Bürgergesprächen an. Erste Ergebnisse sowie Entwürfe einiger Themenkarten zum Barnim-Atlas haben Professor Ibisch und sein Team im Internet veröffentlicht. Beispielsweise zu den Auswirkungen des Klimawandels und zum Ökolandbau.

Weitere Informationen unter www.natuerlich-barnim.de