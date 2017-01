Landesplan "stranguliert Region"

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (MOZ) Große Sorgen um die Zukunft der Uckermark machen sich Wirtschaftskapitäne und Politiker. Das wurde auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Angermünde deutlich. Ihrer Meinung nach stranguliert der aktuelle Landesentwicklungsplan die Randregionen in Brandenburg, statt sie zu fördern.

Ein Lychener Hotelier will seine Anlage erweitern. Mit Verweis auf den aktuellen Landesentwicklungsplan wird die Idee vom Tisch gewischt. Lychen lebt vom Tourismus. Eine große Vorratsfläche für Ansiedlungen von Unternehmen in Schwedt, direkt an der PCK-Raffinerie, ist im jüngsten Entwurf der Landesentwicklungsplanung gestrichen worden, dafür ist ein schützender Freiraumverbund ausgewiesen. Die schrumpfende Oderstadt hoffte, in Zukunft auf der "Prinzenfläche" neue Betriebe, neue Arbeitsplätze anzusiedeln und damit am Ende vielleicht auch wieder auf mehr Einwohner.

Zwei aus einer ganzen Reihe von Beispielen, die Wirtschaftskapitänen und Politikern in der Uckermark die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Siegmund Bäsler, Präsident der Unternehmervereinigung Uckermark, formuliert ihre Kritik am Entwurf des Landesentwicklungsplanes gegenüber den Medien am Dienstag so: "Mit der Vorlage des Planungsentwurfs sind für die Uckermark, die nur noch dem weiteren Metropolenraum (fern von Berlin - Anmerkung der Redaktion) zugeordnet ist, weitere Begrenzungen und Benachteiligung zu erwarten." Die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten sei an extrem harte Bedingungen geknüpft, die nur im Speckgürtel und Berlin sowie den sogenannten Mittelzentren erfüllt werden könnten. Dadurch würden ganze Teilregionen der Uckermark wie Angermünde von künftigen Entwicklungen ausgegrenzt.

Angermündes Bürgermeister Frederick Bewer stellte klar, dass Angermünde wichtige Aufgaben für das Umland übernimmt. So lernen Schüler aus dem benachbarten Barnim an Angermünder Schulen. Folge man buchstabengetreu dem Entwurf der neuen Landesplanung, hätte das verheerende Auswirkungen. Angermünde müsste als Schulstandort geschlossen werden, sagte Bewer. Er forderte die Landersplaner öffentlich auf, Zukunft nicht nach alten Statistiken, sondern nach den aktuellen Tatsachen zu planen. Beispielsweise wachse entgegen aller Prognosen die Einwohnerzahl der Stadt Angermünde. Von 13800 auf aktuell 14200. Dem müsse Rechnung getragen werden.

Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer nannte den Landesentwicklungsplan "Potsdam-zentristisch" und unterstützte den Angermünder Amtsbruder: Neben Schwedt, Prenzlau, Templin sei eine Aufwertung von Angermünde als Mittelzentrum angemessen.

Lychens Bürgermeisterin Karola Gundlach forderte, unabhängig von der Entfernung der Kommune zur Metropole für die Wirtschafts- oder Tourismusentwicklung wichtige Investitionen - wie im Falle des Hotels - als Einzelfallentscheidungen zu prüfen, statt sie bürokratisch abzuschmettern.

Landrat Dietmar Schulze meinte eher zurückhaltend, bei allem Respekt für die unterschiedlichen Entwicklungen in der Metropole Berlin, in Potsdam und im Speckgürtel sei die Bedeutung der Entwicklung von Wirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe, Handel und Tourismus für die Uckermark im neuen Plan aus Potsdam nicht ausreichend repräsentiert.

PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley betonte, wie wichtig es sei, ausreichend Flächen für die weitere Industrieentwicklung zur Verfügung zu haben. Statt einzuschränken müsse der Landesentwicklungsplan die Attraktivität der Region fördern, auch um die Auswirkungen des demografischen Wandels zu bewältigen.Wirtschaftsförderung sei in der Region hilfreich, um Industrie, Handwerk und Gewerbe und damit Arbeitsplätze anzusiedeln. Er forderte Entlastung ostdeutscher Bürger und Betriebe von den extrem hohen Zahlungen für Netzentgelte. Sie müssten deutschlandweit vereinheitlicht werden.

Bessere und einfachere Unterstützung statt Begrenzung und Benachteiligung war auch die Botschaft von Leipa-Gruppen-Chef Peter Probst. Die Papiermacher müssen sowohl die Großinvestition in eine neue Papiermaschine meistern als auch das ehemalige UPM-Werk eingliedern und gleichzeitig junge Fachkräfte für in Rente gehende Fachkräfte rekrutieren.

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl und ICU-Geschäftsführer Silvio Moritz machten auch darauf aufmerksam, dass der Landesentwicklungsplan die für die Region immer wichtiger werdende Metropole Stettin ausblende. Dabei siedeln sich polnische Familien in der Uckermark an und es fließen in den nächsten Jahren weit über eine Milliarde Euro in die wirtschaftliche und Siedlungsentwicklung in Stettin.

Um die Wirtschaftsentwicklung der Uckermark zu stabilisieren, fordern Wirtschaft und Politik: Bau einer Autobahnanbindung zur A 11, Verlegung der B 166 zu einem neuen Grenzübergang bei Schwedt, Ausbau der Wasserstraße sowie Beschleunigung und Elektrifizierung der Bahnstrecke Berlin-Stettin, Wiedereröffnung der Bahnlinie Templin-Joachimsthal und Anbindung von Randkommunen wie Lychen an den zu erwartenden neuen Kreissitz in Eberswalde.

Landrat Dietmar Schulze gab sich übrigens optimistisch, dass der Hotelier in Lychen doch noch zum Zuge kommt und die Ansiedlungsfläche in Schwedt ihren Weg wieder in den Landesentwicklungsplan finden könnte.