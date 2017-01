Autoschieberprozess: Kronzeuge verweigert Aussage

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Prozess gegen eine Bande von Autodieben vor dem Frankfurter Landgericht kommt nach wie vor kaum voran. Auch am dritten Verhandlungstag versuchten die Verteidiger der sechs Angeklagten zunächst, das Verfahren mit taktischen Manövern weiter zu verschleppen. So verlangten sie am Dienstag die Hinzuziehung von polnischen Gerichtsakten zu einem Zeugen, wohl wissend, dass dies mehrere Wochen dauern würde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543710/

Ziel ist, die Glaubwürdigkeit des mehrfach vorbestraften Kronzeugen in Zweifel zu ziehen. Der Vorsitzende Ulrich Karkmann lehnte den Antrag ab. Das Vorstrafenregister des Mannes sei dem Gericht bereits bekannt, so die Begründung.

In dem Prozess geht es um eine Diebstahlserie. Zwischen 2012 und 2014 soll die Bande in wechselnder Besetzung insgesamt 62 Mal zugeschlagen haben. Auf ihrer Liste standen Transporter wie "Sprinter" und "Crafter". Die Beweislast unter anderem gegen den in Frankfurt auf der Anklagebank sitzenden Bandenchef Jaroslaw J. ist erdrückend. Zu Geständnissen kam es bislang nicht, weil den Angeklagten die dafür im Gegenzug in Aussicht gestellten Strafen zu hoch waren.

Jener umstrittene Kronzeuge, ein bereits verurteiltes Bandenmitglied, lehnte am Dienstag eine Aussage vor Gericht ab. Angeblich aus Sorge, sich selbst zu belasten. Nun wird es in den kommenden Wochen Aufgabe seiner früheren Vernehmer sein, die damaligen Aussagen des Kronzeugen gegen den Rest der Bande vor Gericht zu rekapitulieren.