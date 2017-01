Andrea Bongers 2.0

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Sie kommt zurück in den Fontane-Klub und gastiert mit ihrem Programm "Bis in die Puppen" am kommenden Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Gelben Salon. Die Rede ist von Andrea Bongers.

Nach einer ausverkauften und umjubelten Vorstellung im September 2016 tritt die Powerfrau aus Hamburg erneut im Fontane-Klub auf. Zum Programm: Kind weg, Mann weg, Hund tot und nu? Andrea Bongers weiß Rat. Sie parodiert wild und unbezähmbar, satirisch und zynisch, liebenswert und lasterhaft eine wichtige Phase im Leben so mancher Frau. Das facettenreiche Programm der Kabarettistin sprengt dabei jeden Rahmen: vom intelligenten Frauenkabarett, über satirische Songs bis zur Puppencomedy mit Riesenkopf Heinz, Schnecke Finchen und ,,Schaf" ist alles dabei was die Lachmuskeln strapaziert. Außerdem ist die Künstlerin regelmäßig zu Gast im Fernsehen, auch wenn sie dort nicht zu sehen ist: In der Sesamstraße verleiht sie Finchen, Feli Filu und Gustav Charakter und Stimme, ebenso Miss Izzy bei den Puppenstars auf RTL. In ihrem Soloprogramm fährt Allround-Talent Bongers auf dem Riesenrad der Emotionen Achterbahn und die Zuschauer danken es mit Begeisterung und Applaus. "Der Spagat zwischen den unterschiedlichen Disziplinen, zwischen dem Absurden und dem Verständlichen gelingt. Andrea Bongers schafft es, das Thema facettenreich, humorig und klug auf die Bühne zu bringen." - Achimer Kurier

Der Eintritt für den facettenreichen Auftritt kostet 15 und ermäßigt 12 Euro. Tickets können im Internet unter www.fontane-klub.de oder per Telefon unter 03381/793277 bestellt werden.

Interessierte bekommen Karten im Vorverkauf u.a. im Kartenhaus in der Bollmann-Passage.