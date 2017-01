Feinabstimmung bis Mitternacht

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (MOZ) Vertreter von 17 Vereinen und Interessengruppen hatten sich am Montagabend im Bürgerhaus von Kagel eingefunden, um über die Veranstaltungen für dieses Jahr zu sprechen. Herausgekommen ist ein prall gefüllter Plan. "Die Termine für die großen Dinge stehen schon fest", teilte Ortsvorsteher Norbert Niche am Dienstag mit. Nach dem "offiziellen Teil" habe es noch die "Feinabstimmung" bis kurz vor 24 Uhr gegeben, bei der Ideen ausgetauscht und Probleme ausgeräumt wurden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543716/

Los geht es bereits dieses Wochenende. Am Freitag, 19 Uhr, gibt es eine Kageler Kulturstunde in der Alten Schule (Einlass 18 Uhr). Unter dem Titel "Unbekannte Natur- und Tierwelt" berichtet Natur- und Tierfilmer Henry Mix über seine Forschungsprojekte und zeigt einen Film über eine seiner letzten Expeditionen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Am Sonnabend, ab 15 Uhr, findet das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen an der Festwiese vor der Feuerwehr statt.

Ende März will der Kreativzirkel einen Osterbasar veranstalten, zu Ostern lädt die Feuerwehr zum Osterfeuer ein, am 30. April folgt dann das Aufstellen des Maibaums mit anschließendem "Tanz in den Mai", nennt Niche die nächsten Termine.

Zu Pfingsten wollen die Angler aus Möllensee ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Für Juni hat der Fußballverein ein Kinderfest angekündigt. Und am 1. Juli steht schon das nächste Jubiläum an: Die Feuerwehr feiert ihren 110. Geburtstag.

Am 8. Juli lädt der Kageler Chor zu einem Konzert mit Altberliner Musik ein. Das Musik-Spektakel "Klang & Licht" findet am 22. Juli statt. Und am 5. August begeht die IG Wassersport Finkenstein ihr 40-jähriges Bestehen. Geplant sind ein Bootskorso, Tanz und Programm.

Auch Veranstaltungen wie die Videoabende gibt es wieder - im März und November. Niche ist stolz auf die Fülle des Angebots und die Entwicklung des Ortsteils. "Die Menschen machen das Leben im Ort aus", betont er.