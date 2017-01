Oranienburg berÃ¤t zu FÃ¶rdermitteln

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Oranienburgs Kernstadt sowie in Lehnitz und Sachsenhausen können bei Investitionen jetzt wieder von europäischen Fördermitteln profitieren. Von 2008 bis 2013 sind schon mal Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) nach Oranienburg geflossen. Ermöglicht wurde dies damals dadurch, dass die Kreisstadt in die Förderrichtlinie für nachhaltige Stadtentwicklung des Landes Brandenburg aufgenommen wurde. Natürlich musste der Antragsteller zuerst eigene Gelder in die Hand nehmen - in der Regel 65 Prozent der Gesamtkosten, bei einer 30-prozentigen Förderung. Fünf Prozent steuerte die Stadt damals aus ihrem Haushalt noch bei.