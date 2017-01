Neuer Schnee bringt neue GlÃ¤ttegefahren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg werden am Mittwoch neuer Schnee oder Schneeregenschauer erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Morgen vor Glätte und Frost. Bis zum Mittag solle es zunehmend bewölkt werden, so die Meteorologen. Dabei falle zunächst Schnee, der am Nachmittag mit steigenden Temperaturen vor allem im Westen Brandenburgs in Schneeregen oder Regen übergehen könne. Dadurch bestehe die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen. Autofahrer sollten auf jeden Fall vorsichtig fahren, riet die Polizei.