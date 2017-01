Viel Schnee in Nordgriechenland

artikel-ansicht/dg/0/

Athen (dpa) Starker Schneefall macht den Menschen in Nordgriechenland weiter das Leben schwer. Ein Schneesturm in der Nacht zum Mittwoch verursachte in der Hafenstadt Thessaloniki ein Verkehrschaos. "Die Temperaturen waren in den vergangenen Tagen so niedrig (bis zu zehn Grad Minus), dass unser Salz verklumpt ist und wir nicht streuen konnten", sagte am Mittwochmorgen Bürgermeister Giannis Boutaris. Eine solche Kälte habe es in Thessaloniki seit den 1960er Jahren nicht gegeben. Viele Wasserrohre platzten. "Ich selbst habe kein Wasser in meiner Wohnung im Zentrum der Stadt", sagte Boutaris.