AllerweltsvÃ¶gel vom Aussterben bedroht

Brandenburg (MZV) Kaum gesichtet und schon ist er weg - viel Aufmerksamkeit, Geduld und Schnelligkeit muss der Vogelbeobachter mitbringen, dass ihm seltene Exemplare nicht entgehen. Eigenschaften, die Bodo Rudolph vom NABU wie kein anderer beherrscht. Kein Wunder also, dass sich trotz trüben Winterwetters wieder 20 Vogelfreunde gemeinsam mit ihm auf eine Vogel-Expedition machten. Die Exkursion startete für die hartgesottenen, mit Feldstecher bewaffneten Teilnehmer am Fontane-Klub und führte durch die Parklandschaft der Havelstadt. Wie bestellt flogen zum Start gleich drei Kormorane und ein Reiher über die Gruppe hinweg. Nach wenigen Metern dann schon die nächsten seltenen Entdeckungen. Diesmal eine Lauf-Ente und ein Teichhuhn. Der erfahrene Vogelkundler erkennt die Vögel am Aussehen und am Flugverhalten. Sobald er einen Vogel entdeckt hatte, griffen die Mitwanderer auch schnell zu ihren Ferngläsern. "Beide sind durchaus seltene Vogelarten in unserer Region", erzählte der Vogelkundler. Eine Elster, Lachmöwen, verschiedene Meisen-Arten. Nach einer knappen halben Stunde konnten die Expeditionsteilnehmer schon 14 verschiedene Arten notieren. Im letzten Jahr waren es nach der gesamten Wanderung nur 20 Arten. "Die Vielzahl an Arten ist schon erfreulich, dennoch gibt es immer weniger Vögel und viele Arten sind vom Aussterben bedroht", bedauerte Rudolph. Die Wanderung fand im Rahmen der großen Vogelzählaktion "Stunde der Wintervögel" statt. Auch in Brandenburg waren Naturfreunde gefragt, eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Das wichtigste Ziel von Deutschlands größter bürgerwissenschaftlicher Mitmachaktion ist die Erfassung der Bestandsentwicklung von Vögeln im Siedlungsbereich. Die ersten Auswertungen sind bereits im Internet zu lesen. "Wie es auszieht, bestätigt sich leider der negative Trend und es sind nicht die seltenen Vogelarten betroffen, sondern die Allerweltsvögel", weiß der Vogelkundler. Raritäten wie Wanderfalke, Storch, Uhu oder Seeadler profitieren sehr von den Naturschutzprogrammen. Zu etwa 90 Prozent betrifft der Rückgang demnach gewöhnliche Arten wie Spatz, Star, Lerche sowie das graue Rebhuhn. Laut einer Schätzung des Spiegels sind es rund 421 Millionen Vögel weniger als vor 30 Jahren. Die Vögel leiden leider sehr unter der intensiven Landwirtschaft und ihre Bestände werden vor allem durch intensives Düngen, häufiges Mähen und Pestizide stark reduziert. Noch sind in Deutschland ca. 260 Brutvogelarten heimisch. Das Belassen oder Anpflanzen von Hecken und Gebüschen oder der Verzicht auf exotische Pflanzen und englischem Rasen stattdessen heimische, standortgerechte Pflanzen sind grundlegende Faktoren für das Überleben der Vögel.