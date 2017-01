Milonga fÃ¼r alle

artikel-ansicht/dg/0/

Milonga für alle

Borgsdorf (OGA) Seyen Arpetin wünscht sich, dass sich Tangofreunde aus ganz Oberhavel nach Borgsdorf auf den Tanzboden begeben. Dort veranstaltet der Tanzlehrer am kommenden Freitag eine Milonga - eine Form des Tango Argentino. Der Abend richtet sich nicht nur an passionierte Tänzer, die schon alle Schritte tanzen können, sondern auch an Anfänger, Fortgeschrittene und solche, die es werden wollen sowie Zuschauer und Freunde von Tangoklängen.

Volles Haus: So sieht eine Milonga in Buenos Aires aus. Seyin Arpetin kann sich vorstellen, die Tango-Veranstaltungen auch in Oberhavel fest zu etablieren. Kurse gibt der Lehrer schon jetzt.



