Per Crowdfunding Schlittschuh-SpaÃŸ auf dem Neuen Markt

Neuruppin (rue) "Es ist ein ehrgeiziges Projekt", sagt der Neuruppiner Veranstaltungstechniker Christian Juhre über seine neueste Idee. Nach dem Erfolg, den das Team des Neuruppiner Bilderbogens mit dem Neuen Weihnachtsmarkt für sich verbuchen konnte, soll der Winterzauber auf dem Neuen Markt nun in die nächste Runde gehen: mit einer Eislaufbahn.

Die soll es im Februar und März den Neuruppinern unabhängig vom Wetter möglich machen, mit Schlittschuhen ihre Runden zu drehen - und das täglich. Die Idee kam Christian Juhre zwischen Weihnachten und Silvester. "Ich habe von einigen Neuruppinern gehört, dass beim Neuen Weihnachtsmarkt eigentlich nur eine Eislaufbahn gefehlt habe." Innerhalb kürzester Zeit nahm die Idee Formen an.

Geplant ist eine zehn mal 20 Meter große Eislauffläche aus Kunststoff. "Die hat den Vorteil, dass sie ohne Strom auskommt", erzählt Juhre. Dabei sollen sich die Fahreigenschaften kaum von denen echten Eises unterscheiden. Die Fläche wird wie ein Puzzle aus einzelnen Kunststoffplatten zusammengesetzt und benötigt einen entsprechenden Unterbau, ist dann aber bis auf Reinigungsarbeiten so gut wie wartungsfrei. Und zudem witterungsunabhängig - man könnte also sogar im Sommer Schlittschuh fahren. Die Nutzung der Bahn soll kostenlos sein. Den laufenden Betrieb wollen die Organisatoren über den Schlittschuhverleih finanzieren.

Angeboten werden solche synthetischen Eislaufbahnen vom Eberswalder Unternehmen "Barnim Ice". Die Anschaffung einer Kunststoffbahn in der geplanten Größe schlägt mit 95000 Euro zu Buche.

Finanzieren will der Neuruppiner Bilderbogen das Projekt über eine Crowdfunding-Kampagne im Internet, die in wenigen Tagen starten soll. Dann kann jeder, der mag, einen bestimmten Betrag beisteuern. Kommt die Projektsumme in einem festgelegten Zeitraum zusammen, kann die Idee realisiert werden. Als Dankeschön erhalten die Spender je nach Betrag einmal Schlittschuhe ausgeliehen, den aktuellen Kalender des Neuruppiner Bilderbogens oder eine aus den Werbebannern zum Weihnachtsmarkt gefertigte Tasche geschenkt.

Mit der Eislaufbahn wollen die Macher des Neuruppiner Bilderbogens "ein besonderes Freizeitangebot schaffen" und winterliche Traditionen wieder aufleben lassen.

Die Crowdfunding-Kampagne mit allen Informationen und einem Video ist unter folgendem Link zu finden: www.startnext.com/eislaufbahn. Die Spendenakquise wird dort in den nächsten Tagen anlaufen.Weitere Informationen gibt es auch bei Christian Juhre unter 0173 9319692.