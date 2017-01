Alles eine Sache des Respekts

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Jule Daum ist in Neuruppin alles andere als unbekannt. Die Diplom-Sozialpädagogin leitete seit 2012 mehrere Tanzkurse an der Neuruppiner Jugendkunstschule. Am 20. Januar eröffnet sie an der Neuruppiner Feldmannstraße ihr Tanzstudio - die "Beatments Dance Company", in der sie urbanen Tanz unterrichtet. Vor allem aber will sie respektvollen Umgang untereinander vermitteln.

Noch ist in dem Flachbau, der sich zwischen dem Landgericht und dem Neuruppiner Rathaus befindet, nicht alles fertig. Im Eingangsbereich wird eine kleine Theke gebaut, und auch die Umkleide ist derzeit noch nicht vom etwa 100 Quadratmeter großen Tanzbereich abgetrennt. Doch die Spiegelwand ist schon angebracht und lässt erahnen, wie es aussehen wird, wenn die Räume mit Leben gefüllt sind. Bis nächsten Freitag wird alles fertig sein, ist Daum zuversichtlich.

Montags bis donnerstags wird dann ab 16 Uhr mit Kindern und Jugendlichen dort getanzt, wo früher einmal ein Schlecker-Drogeriemarkt untergebracht war. Der Freitag ist für besondere Anlässe reserviert - etwa, wenn ein Paar für eine anstehende Hochzeit unter professioneller Anleitung etwas Besonderes einstudieren möchte.

Jule Daum hat sich bewusst für Neuruppin entschieden. Denn hier hängt ihr Herz. Vor allem aber sieht sie noch immer einen Mangel, der schon in ihrer eigenen Kindheit bestand. Denn wer urbanen Tanz erlernen möchte, sucht in der Region bislang vergebens. "Ich hätte vielleicht auch nach Berlin gehen können und mir dort möglicherweise irgendwann einen Kundenstamm erarbeitet. Aber hier wurde die Lücke im Angebot nie geschlossen", sagt sie.

In den Kursen will sie Jugendlichen nicht einfach nur Tanzschritte vermitteln. "Ich möchte ihnen auch die Geschichte des HipHop mitgeben - also die gesamte Kultur von DJs, Sprayern, MCs und dem Breakdance." Das beinhaltet auch, Respekt vor anderen zu haben - und nicht nur anderen Kunstformen. "Mir ist das Zwischenmenschliche sehr wichtig. Dabei sollen sich die Kinder und Jugendlichen auch austesten und selbst kennenlernen können. Denn von ihnen würde heutzutage sehr viel verlangt. "Aber viele haben gar kein Körpergefühl." Daher möchte sie mit ihrem Tanzstudio einen Ort bieten, an dem probiert werden kann - ein sicheres Umfeld, in dem sich niemand beobachtet fühlen muss. Denn wenn Menschen ihren Hobbys nachgehen, sollten das nach Daums Meinung nicht unter Druck passieren.

Auch wenn sie als Selbstständige auf zahlende Kursteilnehmer angewiesen ist, möchte Daum ihren Anspruch dafür nicht hergeben. "Wer möchte, dass seine vierjährige Tochter lernt, wie Shakira zu tanzen, dem kann ich nicht helfen." Auch das blinde Nachmachen von Szenen aus Filmen der Tanzreihe "Step Up" sei sie der falsche Ansprechpartner. "Manche wünschen sich so etwas für ihre Jugendweihe. Wenn ich ihnen dann sage, dass sie dann dafür drei Jahre üben müssten, hat sich das meist sowieso erledigt", berichtet sie.

Doch wer ernsthaft etwas Zeitgenössisches erlernen möchte, sollte keine Scheu haben - auch dann, wenn das Anliegen im ersten Augenblick ungewöhnlich ist. "Ich habe mit einem Paar für einen Hochzeitstanz gearbeitet, bei dem der Mann als Altrocker eigentlich anfangs gar keine Lust aufs Tanzen hatte. Wir haben uns dann unterhalten, um uns gegenseitig näher kennenzulernen. Am Ende sind wir dann drauf gekommen, dass man auf "nothing else matters ..." von Metallica auch Walzer tanzen kann. Ab da konnten wir dann anders arbeiten."

Wer Interesse an den verschiedenen Kursen bei Jule Daum hat, kann sie derzeit vor allem über Facebook kontaktieren. In den kommenden Tagen soll aber auch eine Webseite entstehen, auf der es weitere Informationen und eine Telefonnummer gibt.

Eröffnet wird das Tanzstudio "Beatments Dance Company" am Freitag, 20. Januar, um 17 Uhr. Dass dann alles fertig sein wird, ist auch der fleißigen Arbeit von Freunden und der Familie zu verdanken, ohne die Jule ihren Traum nie hätte umsetzen können.