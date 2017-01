artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Angesichts einer zunehmend alternden Bevölkerung will die Brandenburger Landesregierung die Altenpflege stärken. Von diesem Jahr an können jeweils 100 Schulabgänger mit einfachem Abschluss eine einjährige Ausbildung zur Hilfskraft in der Altenpflege starten, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Bislang konnten nur Arbeitslose im Rahmen einer Umschulung eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer machen. "Wir hoffen, dass so noch mehr Jugendliche ihren beruflichen Werdegang in Richtung Altenpflege einschlagen werden", sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke).