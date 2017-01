So viele ZugÃ¤nge wie noch nie

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Steffen Blochwitz blickt der kommenden Radsport-Saison für sein LKT Team Brandenburg mit besonders gespannter Erwartung entgegen. „Es wird interessant zu sehen, wie sich die neu zusammengestellte junge Truppe findet“, sagt der langjährige Manager und einstige Verfolgungs-Weltmeister und erklärt: „Wir sind ja ein Nachwuchs-Team vorrangig mit Fahrern aus dem Bereich der Unter-23-Jährigen. Jedes Jahr wechseln Renner hoch in den Profi-Bereich, stoßen andererseits hoffnungsvolle Talente zu uns, die wir entwickeln. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen. Aber so viele Neuzugänge wie in diesem Jahr hatten wir noch nie.“

7 plus 1 lautet die Formel der Blutauffrischung für das Continental Team, gewissermaßen die 3. Liga des Radsports nach den Teams der World Tour und den Professional Continental Teams. Sieben – das sind die Fahrer Carlos Ambrosius, Richard Banusch, Paul Rudys, Philip Weber, Frederik Hähnel, Malte Jürß und Moritz Malcharek. Die Eins steht für den neuen Trainer und Sportlichen Leiter Jan Schur.

Der 54 Jahre alte Olympiasieger 1988 in Seoul und Weltmeister im 100-Kilometer-Mannschaftszeitfahren ersetzt Sebastian Deckert,der zum deutschen Team Sunweb in die World Tour gewechselt ist. Für Schur, der bisher als Lehrertrainer an der Frankfurter Sportschule ausschließlich mit dem Nachwuchs arbeitete, eine völlig neue Herausforderung. Erstmals erhält der Sohn von DDR-Radsportlegende „Täve“ Schur Verantwortung im Männerbereich. „Mit Jan übernimmt ein ganz anderer Typ den Trainerposten bei uns“, erklärt Blochwitz. „Er bringt einen riesigen Pool an Lebenserfahrung und Rennverständnis aus seiner aktiven Zeit ein, aus dem wir schöpfen können. Das schaffte bereits in den ersten Wochen bei den Rennfahrern ein hohes Maß an Akzeptanz.“

Vom ersten zweiwöchigen Trainingslager in Italien ist das Team am vergangenen Mittwoch zurückgekehrt. Ein zweites wird folgen, bevor im März traditionell die Saison mit Rennen in Kroatien für die Renner von LKT – dahinter verbirgt sich der langjährige Hauptsponsor Lausitzer Klärtechnik – beginnt. Die U-23-Bundesliga und die deutschen Bahnrad-Meisterschaften im Juni in Frankfurt (Oder) zählen zu den sportlichen Eckpunkten des Jahres. „Dort wollen wir wieder eine gute Rolle spielen“, sagt Blochwitz. Doch einen zu großen Leistungsdruck will der Manager der jungen Mannschaft nicht aufbürden. „Wichtig ist, dass sich die Truppe findet, zu einer Einheit zusammenwächst. Finanziell ist die Saison auf jeden Fall abgesichert.“