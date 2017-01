Roger Kluge mit Six-Days-Sieg nach Australien

artikel-ansicht/dg/0/

. Rotterdam (Lei) Radprofi Roger Kluge präsentiert sich in bemerkenswerter Frühform. Der 30 Jahre alte gebürtige Eisenhüttenstadt gewann in der Nacht zu Mittwoch zusammen mit dem Münchner Christian Grassmann das Sechstagerennen in Rotterdam. Für Kluge war es der fünfte Erfolg bei Six Days. Dreimal hatte er in der Vergangenheit mit dem Potsdamer Robert Bartko triumphiert, zuletzt im Jahr 2013 an der Seite des Holländers Peter Schep in Berlin.