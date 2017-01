Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit "elementarem" Programm

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Feuer und Wasser, Erde und Luft: Inspiriert von den Statuen an der Großen Fontäne im gleichnamigen Park stehen die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci im Zeichen der klassischen vier Elemente. Künstler aus 23 Ländern sollen vom 9. bis zum 25. Juni in mehr als 80 Konzerten, Opern und Führungen die vielfältigen Verbindungen zwischen Musik und Feuer, Wasser, Erde und Luft beleuchten, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Highlights sind unter anderem eine "feurig spanische" Barockoper von Antonio de Literes und "Wassermusiken" unter freiem Himmel im Park Babelsberg. Vergangenes Jahr hatten fast 15 000 Besucher das Kultur-Event unter dem Motto "Bonjour Frankreich" besucht.