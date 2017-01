Schleuserring fliegt in Italien und Deutschland auf

artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Ein internationaler Schleuserring ist in Italien und Deutschland aufgeflogen. Die Bande bestehe aus mehreren Pakistanern, die Dutzende Menschen aus Pakistan über die Balkanroute geschmuggelt hätten, teilte die italienische Polizei am Mittwoch in Ancona mit. Ein Verdächtiger sei in Italien, ein weiterer in Deutschland festgenommen worden. Ihnen wird neben Schleusung auch erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Hof war an den Ermittlungen beteiligt.