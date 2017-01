artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Zahl der Asylsuchenden ist in Deutschland 2016 drastisch zurückgegangen. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte, suchten im vergangenen Jahr noch 280 000 Menschen hierzulande Schutz - damit lag diese Zahl um gut zwei Drittel niedriger als im Rekordjahr 2015 mit 890 000 Asylsuchenden. "Es ist gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern", sagte Innenminister Thomas de Maizière (CDU).